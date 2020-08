Szent Kenyér tárlat, helybéli tehetségek és újabb emlékek

A Perkátai Általános Művelődési Központ és a József Attila Nagyközségi Könyvtár munkatársai programokban gazdag délutánt szerveztek 2020. augusztus 18-án Perkátán, a Győry-kastély épületében.

A 17 órakor kezdődő események első állomása a Szent Kenyér tárlat megnyitója volt. A kenyér készítésével, az aratással és az ehhez köthető perkátai hagyományokkal foglalkozó kiállítást Lászlóné Szabó Edit, a József Attila Nagyközségi Könyvtár vezetője nyitotta meg, aki a kenyér „születéséről” beszélt, egészen a búzamagtól, a friss, ropogós cipó sütéséig. Bemutatta a paraszti életnek ezt a szeletét, továbbá szót ejtett a hagyományokról is:

– A kiállításunk megrendezésekor törekedtünk arra, hogy Perkáta helytörténeti vonatkozásait kiemeljük – mondta Lászlóné Szabó Edit. – Köszönjük mindazoknak, akik az ötleteikkel, az emlékeikkel, múltbéli tárgyi kincseikkel hozzájárultak a tárlat létrejöttéhez.

A tárlat interaktív: játékos feladattal is készültek, amely során a kenyérrel kapcsolatos szólásokat, közmondásokat „szeltek” ketté, amely szeleteket a látogatóknak kell újra összeilleszteni. További különlegessége még, hogy egy helyi vállalkozó kenyeret ajánlott fel hozzá, amit szintén kiállítottak a látogatók számára.

A Szent Kenyér kiállítást követően az Alkotó kiállítás megnyitója következett, ahol perkátai kisiskolások és tinédzserek az olvasásról, s az ehhez kapcsolódó fantáziavilágról készítettek szebbnél szebb alkotásait tekinthetik meg az érdeklődők. Emellett hírességekről készült rajzok, csendéletek, festmények, kézimunkák egyaránt láthatóak a színes tárlaton, amelyet szintén Lászlóné Szabó Edit nyitott meg. A könyvtárvezető bemutatta minden alkotó munkáját, a kicsikét és a nagyokét egyaránt. Felhívta a közönség figyelmét a különböző színek kompozíciójára, olyan apró részletekre, amelyek megérdemlik, hogy jobban szemrevételezzék azokat. A tárlaton a következő fiatalok munkáit tekinthetik meg az érdeklődők: Horváth Kendra Kitti, Jákli Janka, László Lilla, László Réka, Mráz Balázs, Mráz Máté, Szabó Attila és Szombat Noémi.

A kiállítás megtekintése közben lehetőségük van a gyerekeknek rajzolni, színezni is.

A két tárlat 2020. október 2-ig lesz megtekinthető a Győry-kastély épületében

A délután legnagyobb szabású eseményére – az Értéktár füzetek bemutatására és az állandó kiállítások bővítésével kapcsolatos köszönetnyilvánításra – fél hatkor került sor a kastély dísztermében, ahol Bogó Anikó, a Perkátai ÁMK igazgatója köszöntötte a vendégeket. Az igazgató ismertette az ünnepség menetrendjét, majd szólt néhány szót a kiállítások új tárgyairól, bútorairól, illetve az intézmény értékmegőrző tevékenységéről, amelyben kiemelte Rajcsányi Lászlónak, Perkáta díszpolgárának munkáját. Elárulta még, hogy intézményi szinten segítik az aktív közösségeket, civil egyesületeket, hiszen az ő értékteremtő munkájuk is nagyon fontos:

– Mivel az önkormányzat saját forrásaiból a művelődés, oktatás, nevelés nem igazán részesült perkátai munkavállalásom kezdete óta, így a 2010-es évek elejétől még kényszerből pályázati források kiaknázásával kezdtünk el dolgozni, ami mára már egy kitűnően működő rendszerré alakult, a lehetőségek tárházává, amiből a munkánk színvonalát tudjuk biztosítani – nyilatkozott Bogó Anikó. – Az elért eredmények egy nagyon jó munkaközösség, egy kiváló csapat eredményei, a civil szervezetek, a külsős támogatók is folyamatosan nagy segítséget nyújtottak számunkra, ötleteikkel, tevékenységükkel.

Megköszönte Somogyi Balázs polgármesternek, hogy mindenben támogatta a munkájukat, még az elsőre lehetetlennek tűnő elképzeléseket is.

Az ünnepségen két új kötetét mutatták be a perkátai Értéktár füzeteknek

Ezt követően a Perkátai Értéktár füzetsorozat két legújabb példányának bemutatásával folytatódott a rendezvény. A Zárda és az Örökségünk Perkáta címet viselő kiadványokat Jákliné Rajcsányi Rozália ismertette a közönséggel. Elmondta, hogy a zárda 1873-78 közötti időszakban épült, Győry László gróf idején, az egyházi jellegű oktatás biztosítása, óvoda és leányiskola működtetése érdekében, valamint a viszontagságos időszakokról is megemlékezett. A két füzet összeállításával kapcsolatos munkáról is szólt néhány szót:

– Fontos felelősségünk, hogy a még meglévő értékeink meg is maradjanak tárgyi valójukban is az utókornak, és ne kerüljenek az „elveszett” örökségek közé: amit a múltból a jelen megmentett, azt átörökítsük a jövő számára – zárta gondolatait Jákliné Rajcsányi Rozália.

A füzetek bemutatását követően a Tilinkó zenekar zenélt perkátai és mezőföldi dallamokat. A zenés előadás után Somogyi Balázs, Perkáta polgármestere emelkedett szólásra. Köszöntő beszédében megköszönte minden közreműködő munkáját, aki a megnyílt kiállítások berendezésénél segédkezett, valamint az értékteremtést, amit a településen végeznek. Elmondta, hogy sokat gondolkodtak azon a kastély felújítását követően hogyan fogják azt élettel megtölteni, és nagy örömére szolgál, hogy ez sikerült, hiszen számos tárlat, esemény várja az épület falai között a látogatókat. Ő is kiemelte Rajcsányi László munkáját, továbbá elismerően szólt a 42. Állomás Kulturális Egyesület, a „VELED az ifjúságért” Kulturális és Hagyományőrző Egyesület tevékenységéről. Méltatta Bogó Anikónak a település kulturális életéért végzett munkáját, amelynek egyik legnagyobb eredménye a felújított kastély, s hangsúlyozta, hogy bízik benne, hogy még sok ilyen sikert ér el Perkátán.

A Tilinkó zenekar újabb előadását követően Somogyi Balázs és Bogó Anikó egy emléklapot, valamint ajándékot adott át köszönetük jeléül az adományozóknak, név szerint: dr. Baráth Károlynak, Bogó Ferencné Kolonics Évának, Czimmerman Józsefnének, Ébl Istvánnak, Héger Istvánnak, Kovács Margitnak, Kun Józsefnének, Májer Annának, Pavlicsek Zsoltnak, Rajcsányi Lászlónak és Rajcsányi Lászlónénak.

Az ünnepséget követően lehetőség volt a kiállítások újdonsült bútorainak, tárgyainak a megtekintésére.