Szemünk világa – amíg nincs baj, nem is foglalkozunk vele

Amíg nincs baj, nem foglalkozunk a szemünk világával, az egészségünkkel. Pedig a folyamatos odafigyeléssel megelőzhetjük a nagyobb bajt. A Szent Pantaleon Kórház szemészete osztályvezető főorvosával, dr. Kiss Károllyal többi között erről és az időben történő diagnosztizálásról beszélgettünk. Ennek egyik legfontosabb eszköze például a kórház szemészeti osztályán kipróbálás alatt lévő 3D-s OCT-készülék.

Az elmúlt hetekben az OCT-ket forgalmazó cégek jóvoltából több ilyen készüléket is kipróbáltak már a Szent Pantaleon Kórház szemészeti osztályán.

Hogy mennyire fontosak a gyógyítás alapjául szolgáló eszközök, azt mi sem szemlélteti jobban, mint az, hogy a szemészetben kb. 10-15 évente következik be nagy ugrás a gyógyítás tekintetében – avat be a részletekbe dr. Kiss Károly osztályvezető főorvos.

Egy kis történelem

A ´70-es ´80-as években terjedt el a műlencse-beültetés a szürkehályog-műtétek során. A ´80-as években indult útjára a lencsetokot megtartó műtét a szivárványhártya mögé juttatott műlencsével, majd az 1990-es évek végén a korszerű phacoemulsificatio (a szemlencse műtéti eltávolítása – a szerk.) és kicsit később a sebméretek további csökkentése és a hajlítható műlencse beültetése. A 2000-es évek második felében a femtolézeres, lézer­asszisztált szürkehályog-műtét jelent meg.

A döntéstámogató rendszerekről

A következő nagy lépés a diagnosztikában várható: úgy néz ki, hogy a döntést támogató rendszerek elterjedése várható. A döntéstámogató rendszerek esetében olyan, különböző képalkotó eljárásokról van szó, amelyek során a keletkezett adatmennyiségből a mesterséges intelligencia kiszűri azokat az eseteket, amelyeket az orvosoknak látniuk kell. Természetesen ez így nagyon leegyszerűsítve értendő. Mint majdnem minden nagyobb újítás, ez is az Egyesült Államokból indult ki.

Minden olyan tevékenységet, ami nem feltétlenül igényel orvosi szakképzettséget, igyekeznek technikusi vagy nővéri szintben meghatározni. Tehát például egy szemfenéki képet egy erre a célra kiképzett szakdolgozó minden további segítség nélkül elkészíthet. Az így létrejött felvételek elemzését bíznák a későbbiekben a mesterséges intelligenciára, kiiktatva így a költséges orvosi munkát. Természetesen a mesterséges intelligencia létrehozásához is kiterjedt adatbázisok létrehozása szükséges, amelyekhez a computerek hasonlítani tudják a felvételeket, és előre meghatározott orvosi paraméterek szerint elemezni tudják a kapott adatokat.

A jövő mindig a jelenben kopogtat

Természetesen jelenleg ez még kivitelezhetetlen. Egy generáció múlva már valóság lehet. Már ma is vannak olyan gépek, amelyek nagyon részletes felvételeket készítenek, például a látóideget alkotó idegrost mennyiségéről. Szinte nem is gondolnánk, de normális esetben 1,5 millió idegrost alkotja a látóideget. A vizsgálatokat félévente, évente megismételve, az adatok alapján következtetni lehet az idegrostok pusztulásának tendenciájára. Normál körülmények között is csökken a látóideget alkotó idegrostok mennyisége, de ez a folyamat zöldhályog-betegség esetén felgyorsul. A számítógép időben felhívja az orvos figyelmét a folyamat felgyorsulására, ilyenkor a terápia módosításával lassítani, vagy meg lehet állítani az idegrostvesztést. Az tudni kell, hogy a zöldhályog-betegség legritkább esetben okoz panaszt. A negyven év feletti korosztályt érinti, Magyarországon ez 2-4 százalékban fordul elő. Ugyanúgy, mint a cukorbetegség, élethosszig tartó kezelést igényel, és ezekkel a modern készülékekkel nagyon jól követhető.

A háromdimenziós OCT-készülék

A fentiekben korunk egyik legfontosabb, döntést támogató készülékére, az OCT-készülékre utalt dr. Kiss Károly osztályvezető főorvos. Ez a készülék jól használható a zöldhályog-betegség, az időskori maculadegeneratio, illetve az egyéb, maculát érintő megbetegedések (maculalyuk, epiretinális membran) követésére. A legújabb OCT-készülékek angiographia elkészítésére is alkalmasak. Mint tudjuk, az angiographia érfestést jelent, amely a kontrasztanyag érrendszerbe való befecskendezését jelenti. Ennek segítségével lehet kirajzolni és lefényképezni a szemfenéki ereket. Ez az új készülék lehetővé teszi a szemfenéki erek kirajzolását kontrasztanyag nélkül is.

Korunk másik, gyengén látást és vakságot okozó betegsége az időskori maculadegeneratio, amelynek nedves típusában a kezelés a szemgolyóba adott megfelelő gyógyszer beinjekciózásából áll. Az OCT abban segít, hogy el tudjuk dönteni, kinek szükséges ez a kezelés, és meddig szükséges folytatni a megkezdett terápiát.

A pontos diagnózis alapja

A fent említett angio OCT készülék a betegség korai stádiumában kimutatja az elváltozásokat, amelyek a későbbiekben súlyos problémát okozhatnak, ilyenkor a betegség már nem igazán gyógyítható. Ez olyan, mint az időzített bomba, amit ha időben hatástalanítunk akkor nem robban fel. Mert ha felrobban, akkor már csak romeltakarítás lehetséges.