Százszorosra nőtt az érdeklődés, főként az ideiglenes és mellékállások iránt

A pandémia következtében növekszik az ideiglenesen munka nélkül maradók száma. Miközben – ugyanezen okból – egyes területeken munkaerőhiány keletkezik. Átnyergelhet-e a felszabaduló munkaerő a veszélyhelyzet idejére?

Megyénkben is ezreket érinthet a nagyvállalatok átmenetileg leálló termelése, valamint a turizmus-vendéglátást és kapcsolódó ágazatait érintő keresletcsökkenés okozta jövedelemkiesés. Ha valaki munkaviszonya megszűnésével kerül az utcára, álláskeresőként a szokásos módon lép be a munkaerőpiacra. De mi a helyzet azokkal, akiket hosszabb időre fizetés nélküli szabadságra bocsátottak?

A Magyar Nemzet írta meg: a koronavírus-járvány kezdete óta százszorosára nőtt az érdeklődés egy-egy betöltetlen kereskedelmi, szállítási vagy raktározási pozíció iránt úgy, hogy a jelentkezők többsége csak átmenetileg helyezkedne el e munkakörökben. Jellemzően azért, mert eredeti foglalkoztatójuk leállásra kényszerült, és nem tud bért fizetni. A lapnak nyilatkozó Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke azt is elmondta: sok munkáltató nem szeretné elküldeni az alkalmazottait, ezért kifejezetten támogatja, hogy munkavállalói – eredeti munkaviszonyukat megtartva – az átmeneti időszakra máshol helyezkedjenek el. A gazdasági szereplők túlnyomó többsége ugyanis átmeneti válsággal számol, és azt várja, hogy a járvány lecsengésével folytathatja a tevékenységét.

A D.A.S. JogSzerviz állásfoglalása szerint a Munka törvénykönyve kifejezetten nem rendelkezik arról, hogy a munkavállaló miként létesíthet és tarthat fenn párhuzamosan két vagy több eltérő munkáltatóval különböző munkaviszonyt. Azonban a munkavállalónak kötelező tájékoztatnia mindegyik munkáltatót a már meglévő munkaviszonyáról, illetve arról, hogy egy további munkaviszonyt kíván létesíteni. Ezen túl, a létesítendő további munkaviszony nem lehet összeférhetetlen a főfoglalkoztató gazdasági érdekeivel. A megkérdezett könyvelők szerint az átmeneti időszak legkézenfekvőbb két megoldása a megbízási szerződés és az egyszerűsített foglalkoztatás. Továbbá, aki teheti, vállalkozóként is új bevételszerző tevékenységbe kezdhet. Aki tehát alkalmi munkát talál, annak bőven van lehetősége azt hivatalos formában végezni.

Az új munkába állóknál elvégzik a tüdőszűrést is

De mi a helyzet a munkába álláshoz szükséges foglalkozás-egészségügyi vizsgálatokkal? Egyes portálok kifejezetten arról írnak, hogy az élelmiszerek közelében végzett munkához szükséges egészségügyi kiskönyvet kiváltani újabban szinte lehetetlen. Ám, mint az operatív törzs egy korábbi sajtótájékoztatóján Müller Cecília országos tiszti főorvos a Fejér Megyei Hírlap kérdésére válaszolta: a munkába álláshoz kapcsolódó orvosi alkalmassági vizsgálatokat a veszélyhelyzet ideje alatt is elvégzik. Derényi Gábor fehérvári üzemorvostól megtudtuk: az új munkába állóknál – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – elvégzik a tüdőszűrést is. Ez leginkább az egészségügyi kiskönyv kiállításához kell, ha valaki élelmiszerboltban vagy élelmiszerfutárként helyezkedne el. A Szekfű Gyula utcai tüdőgondozót felhívva megerősítést kaptunk: csakis új munkába állókon és csakis üzemorvosi beutalóval érkezve, de valóban elvégzik a kérdéses vizsgálatot. A foglalkozás-egészségügyi vizsgálat tehát nem lehet akadálya annak, hogy valaki – ezekben a napokban – új munkahelyen helyezkedjen el. Az már inkább lehetne akadály, hogy történetesen a lapunk által megkeresett mindhárom fehérvári üzemorvos 65 év feletti. Ám mivel a tevékenységet ők nem alkalmazotti jogviszonyban végzik, nincs aki a hátsó vonalba küldhetné őket. A szükséghelyzetben így ők továbbra is kitartanak mellettünk.