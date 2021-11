Szak- és hősképző napot tartottak a diákoknak

A kulcsi Fekete István Általános Iskolában november 5-én, pénteken délelőtt tartották a szakképzési napot, amelyen az iskola minden tanulója különleges élménnyel gazdagodott.

Kulcs – A pályaorientációs napon a hetedik és nyolcadik osztályosok a dunaújvárosi rendezvényre látogattak el a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum által biztosított autóbusszal. A kulcsi iskolában – elsőtől a hatodik évfolyamig bezárólag – maradt gyermekek pedig helyben ismerkedhettek a szakmákkal testközelből.

Igazán különleges vendégek érkeztek ezen a napon a település általános iskolájába. A vöröskereszt, a tűzoltóság, a rend­őrség, a honvédség mellett a posta és a MÁV képviselői is bemutatták tevékenységüket és munkájukat a diákoknak. A gyerekek osztályonként elosztva, vetésforgószerűen ismerkedhettek a szakmákkal.

A vöröskereszt részéről a területi vezető, Feth Katalin, továbbá a kulcsi alapszervezet vezetője, Kaiserné Gödöny Erzsébet tartottak elsősegély-bemutatót a gyerekeknek. Egy élethű bábu segítségével avatták be a nebulókat a szervezet képviselői az elsősegélynyújtás alapjaiba és a defibrillátor használatába is, hiszen a település saját készülékkel rendelkezik. Természetesen a felmerülő kérdésekre is szívesen válaszoltak. Ezt a tevékenységet egyébként a vöröskereszt berkein belül „hősképző”-nek hívják, Tanuld meg használni az erőd felhívással!

A vöröskereszt helyi vezetőjétől megtudtuk, hogy minden évben képzést tartanak a kulcsi iskola tanári karának is. Feth Katalin pedig azt hangsúlyozta, hogy fontos szerepe van annak, aki elsőként érkezik egy bajbajutott, sérült emberhez. Legyen az egy munkatárs, egy laikus vagy akár egy gyerek – az segítséget tudjon kérni, és a lehetőségeihez, képességeihez mérten elsősegélyben tudja részesíteni a rászorulót. A szakemberek azt is kiemelték, hogy ha minél többen tisztában vannak az újraélesztés helyes fogásaival, annál nagyobb esélye van egy-egy sérültnek a túlélésre.

Ezen a különleges pályaorientációs napon a rendőrök és a tűzoltók is jelen voltak egy-egy autóval. A rendőrség részéről Vancsura Szilvia rend­őr főtörzsőrmester tartott bemutatót a gyerekeknek. A tűzoltók egy esetkocsival érkeztek, részükről Rácz Gábor tűzoltó zászlós mutatta be a tűzoltóautót, és válaszolt a felmerülő kérdésekre.

Láthatóan mindenkinek nagyon tetszett a bemutató, és remélhetően a hősképző is nagy szolgálatot fog tenni az elkövetkezendőkben a kulcsiak biztonsága érdekében.