Száguldó „vízi rakéták” szelték a hűs habokat a venyimi tavon

Az RC hajómodellek 2021-es országos bajnokságának harmadik futamát július 16–18-án rendezték Nagyvenyi­men. A Mezőfalvára vezető út melletti horgásztavon harminc résztvevő közel ötven hajómodellel szállt versenybe a legjobb helyezésekért.

Nagyvenyim – Szabad Zoltán szervező beszélt az idei nagyvenyimi fordulóról. – Mindenképpen optimizmussal fogtunk hozzá a verseny megszervezéséhez. Az időjárás és a vírushelyzet is nehezítette törekvéseinket, de ahogy tavaly, az idén is úrrá lettünk a nehézségeken. A szombati napon a kategóriánkénti futamoké volt a főszerep. Vasárnap pedig a döntőkkel folytatódott a program. Reméltük, hogy a dunaújvárosi csapat tagjai is jól szerepelnek, és dobogó környéki eredményekre számítottunk. Jelenleg hat versenyző és nyolc fő rendezői segítség alkotja a társaságot. Az országos bajnokságban negyedik, ötödik helyezést is elértünk már. Évről évre fejlődik az egyesület, s szerencsére érkeznek új tagok is. Főként önerős a versenyzés, de azért vannak támogatók, mint Nagyvenyim önkormányzata, Dunaújváros vagy a tavat üzemeltető vállalkozó. A csapatmunkában külön említést érdemel Demcsák Dani, Frálik Márton, Csikós Nagy Bálint, akik a verseny előkészítésében, lebonyolításában vállaltak óriási szerepet – mondta érdeklődésünkre a verseny fő szervezője, Szabad Zoltán.

Balázs István, a Dunaújvárosi Modellező Egyesület versenyzője már nagy rutinnal szerelgette a parton hajóját.

– Nyolcadikos korom óta modellezek, lassan harminc éve. A dunaújvárosiak csapatát négy éve erősítem. Előtte a nagykőrösi modellezőknél versenyeztem, hiszen az ottani Arany János Általános Iskolában Székelydi József irányításával szívhattam magamba a modellezés szeretetét. Leginkább az ifjúsági korosztályban szereztem jobb eredményeket. Tíz évvel ezelőtt pedig az orosházi Európa-bajnokság döntőjének legjobb tizenkettőjéig vitt az út. Az idei cél a válogatottságba való bejutás, a 2022-es lengyelországi világbajnoksági kvalifikáció. Jelenleg 15 köbcentis kategóriában indulok Nagyvenyimen. A hajó motorja 4,5 lóerős, és közel 95 km/h sebességgel száguld. Az üzemanyag meta­nol, ricinusolaj, nitro-metán keveréke. Meglátjuk, mire lesz elég – hallhattuk a pénteki futamok előtt Balázs Istvánt.

Az edzés után szombaton reggeltől már a bajnoki pontokat jelentő időmérő futamok fodrozták a nagyvenyimi tó víztükrét. Minden versenyző a legjobb technikai beállításokkal engedte útjára a hajóját.

Vasárnap az időjárás miatt kis csúszással kezdődött a verseny, azonban a szervezésnek köszönhetően időben indíthatták a hajókat. A négy kategóriában végül eredményesen végződött a program.

3,5 ccm-ben Berta András, Szem Zoltán, Csikós Ádám a végső sorrend. 7,5 ccm-ben Berta András, Soós Vince és Németh István állhatott dobogóra. 15 ccm-ben Bezeczky Csaba, Bundi Sándor és ifj. Balázs István az éremsorrend. 27 ccm-ben Boros Zoltán, Boti Ferenc és Hőbe Szilveszter végzett a dobogón. A dunaújvárosiak közül ifj. Balázs István harmadik, Szabad Zoltán ötödik helyezése hozott pontokat az országos versenysorozatban. A díjkiosztónál Szabad Zoltán szervező részéről elhangzott, hogy az idei versenyt is megnehezítette az időjárás, valamint a pandémia miatt sok külföldi versenyző nem érkezett meg. A körülmények ellenére azonban kitűnő hangulatú és eredményes versenyt rendezhettek, amelyben minden rajthoz álló sportszerű küzdelemben mérethette meg magát. Augusztusban Nagykanizsán folytatódik a pontvadászat.