Sokoldalú közösségi ember

Belvárosi otthonában fogadott bennünket Szloboda György a napokban. Jártam már nála, sokoldalú közösségi tevékenysége révén régi ismertséget ápolunk egymással, most is örömmel, szeretettel tessékelt be minket, s kínált frissítővel ebben a kánikulai időben. Az interjú témájához illőn polgárőri ruháját öltötte magára, ugyanis az adta a beszélgetés apropóját, hogy az Országos Polgárőr Szövetség arany fokozatú Polgárőr Érdemkereszt kitüntetésben részesítette.

Ez már a negyedik ilyen elismerése, kapott már bronz, ezüst és arany minősítést is, de ez most más, mint a többi. Nemcsak azért jelentős számára, mert alig egy hónappal ezelőtt töltötte be a 85. életévét, hanem azért, mert ez egyfajta méltó lezárása polgárőri tevékenységének. Közel harminc évig vállalta ezt a nemes, önkéntes szolgálatot. Annak idején, mint táborállási kiskerttulajdonos, hetvenhárom lakóval összefogtak a környéken megszaporodó betörések, lopások miatt. Akkor még működött az orosz laktanya, és nagy volt az átmenő forgalom is. 1992 februárjában meg is alapították a Táborállási Polgárőrséget. Ahogy Gyuri bácsi felidézte, valaki bemondta, hogy legyen ő az elnök. Mivel nem volt katona, és lényegében közbiztonsági szervezetről volt szó, úgy volt vele, hogy talán nem ő a legalkalmasabb erre a tisztségre. Nem jelentkezett senki, így végül elvállalta, és igyekezett a tőle megszokott lelkiismerettel, odaadással végezni a feladatokat. Idővel rendeződtek a dolgok a környéken, és körülbelül harmincöten-negyvenen maradtak ennél a polgárőrségnél, akik vitték tovább a szolgálatot. Akkor még Táborálláson, Óvárosban és Újtelepen ügyeltek a biztonságra, jó együttműködésben a rendőrséggel. Jelenleg négy polgárőrség működik a városban, mára nagyjából megosztott a terület közöttük a járőrözés szempontjából, de ettől függetlenül, ahol kell, segítenek, például részt vettek éjszakai garázsfeltörések felderítésében is.

Gyuri bácsi az első naptól fogva tagja volt a megyei polgárőrszervezetnek, koordinálta a járási polgárőröket, valamint küldött és választmányi tag is lett az Országos Polgárőr Szövetségben. Jelenleg az OPSZ etikai bizottságának tagja, többször utazott már más városokba egy-egy ügy kivizsgálása kapcsán. Idén lesz az OPSZ-nél tisztújítás, de bejelentette, hogy már nem fog indulni a következő választáson. Úgy döntött, hogy szépen lassan, fokozatosan befejezi ezen tevékenységet, a Táborállási Polgárőrségnél például már két éve átadta az elnöki tisztséget, de természetesen tanácsaival segíti a társakat. Átadja a stafétabotot a fiatalabbaknak, ám ez nem azt jelenti, hogy megszűnik mindenféle elfoglaltsága, hiszen mindig is szeretett emberek között lenni. Dolgozott a volánnál, közös képviselő is volt, mindig hajtotta a tettvágy, hogy munkájával segítse a közösséget.

Népes, szép családdal büszkélkedhet, akikkel folyamatosan tartja a kapcsolatot, a szoba falát a gyermekek, unokák, dédunokák fényképei díszítik. Van még egy állandó tényező, szenvedély is Gyuri bácsi életében: a magyar nóta és az operettdalok. Idén már harminchét esztendeje, hogy megalapították a László Imre Magyar nóta, Népdal, Operett és Cigány dalokat kedvelők klubját, amelynek Gyuri bácsi az elnöke 1992 óta. Sajnos a járványhelyzet miatt nem tarthattak dalos találkozókat, de örömmel mesélte, hogy már összeült a szervező csapat, és augusztus 29-re kitűzték a következő nótás est időpontját, amelyen Kosáry Judit, Kosáry Janka és Kosáry Szabolcs fog fellépni. Azt is tervezik, hogy ha lehetséges, akkor még ebben az évben bepótolják azon rendezvényeiket is, amik kimaradtak a karantén miatt.