Sikeres volt az újtelepi öko-nap

Rendkívül mozgalmasan és eredményesen sikerült a Városvédők Újtelepért Egyesület által szervezett öko-nap szombaton.

Még 2015 őszén hívta életre az egyesület ezt a programot annak érdekében, hogy szervezett formában adhassák le a lakók a műszaki- és elektromos hulladékot, mindezt úgy, hogy legyen egyfajta környezetvédelmi szemléletformáló hatása. Az akkori feljegyzések alapján 15 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. A sok pozitív visszajelzés, a program sikere arra sarkallta az egyesületet, hogy ismét megszervezze a gyűjtést. Minden évben igyekeztek bővíteni a kínálatot és bejáratott menetrendet kialakítani a gördülékenyebb lebonyolítás érdekében, a Jókai utca 19. szám alatti közösségi ház központjánál.

Szám szerint immáron a nyolcadik Öko-napot hirdették meg szeptember 18-ra. Kétségkívül állíthatjuk, hogy a hagyománnyá nőtte ki magát a program (és már nemcsak Újtelepre, hanem az egész városra terjedően). Számolnak vele a polgárok, mint például mi is édesapámmal és a szomszéd bácsival, rendszerezve az elmúlt évben összegyűjtött fém- és műszaki hulladékot, lomot a háznál. Sőt, az idei Öko-nap egyik újdonsága az volt, hogy már veszélyes hulladékot is le lehetett adni, tehát néhány megmaradt dobozos festéket is kikészítettünk a szállításra.

A szervezők előzetesen még térképet is készítettek, hogy a városrész érintett utcáiban miként alakul az ideiglenes forgalmi rend, hol lehet leadni a hulladékokat fajtájuk szerint.

Elképesztően sok autó állt sorban, mindenféle hulladékot lehetett látni a csomagtartókban és az utánfutókon. Voltak, akik külön kis tolókocsival hozták a kidobnivalót. Hatalmas volt a több utcát átívelő sürgés-forgás, rengeteg egyesületi tag, polgárőr, önkéntes és segítő diák dolgozott a helyszínen rendületlenül.

Mindennek pedig meg is lett az eredménye. Nyári Ica, az egyesület alelnöke vázolta a számszerű adatokat: 400 köbméter (34 tonna) lomot, 12,5 tonna műszaki-és fémhulladékot, valamint több, mint 10 tonna veszélyes hulladékot gyűjtöttek össze a konténerekbe, ezen kívül 38 zsáknyi műanyag kupakot is. Összesen 168 lakcímre mentek ki: azon lakók, akik nem tudták megoldani a szállítást, kérhették előzetesen az egyesület segítségét.

Véradásra is lehetőség volt a központi épületben, a nap folyamán hatvan személy vállalta ezt az életmentő segítségnyújtást, közülük nyolcan első alkalommal adtak vért. Nyári Ica elmondta, bár nagyon elfáradtak, de ahogy az adatokból is látszik, eredményes volt a program. Az utolsó autó 15:45-kor érkezett, így az előzetesen 14 órára tervezett gyűjtés 16 órakor zárult. Rendkívül hálásak annak a mintegy hatvan diáknak és negyven újtelepi lakónak, akik a segítségükre voltak. Hálás köszönettel szólt a programban résztvevő cégeknek, támogatóknak is, az E-Elektra Zrt-nek, a Dunanett NKft-nek, a Dunaújvárosi Kegyelet Kft-nek, a Magyar Vöröskeresztnek, a Braun Pékségnek, a Papi Haminak, Fartel Károlynak, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársainak, a Városvédő Polgárőrség tagjainak.