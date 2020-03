Sikeres a hatévfolyamos magángimnáziumi képzés

Ebben a tanévben indult az első, hatévfolyamos gimnáziumi osztály a Pannon Oktatási Központban. Borgulya Zoltán igazgatót az eddigi tapasztalatokról kérdeztük.

Minden évfolyamban az év végi és a félévi bizonyítványosztáson magam is szeretek részt venni, mert ott arcok is kapcsolódnak az eredményekhez. A hat évfolyamos gimnázium bizonyít­vány­osztása nagyon örömteli volt számomra. Az osztályátlag is négy egész öt tized feletti volt.

Mindez azért, mert ebbe a kategóriába, a hat évfolyamos osztályba olyan családok gyermekei, és olyan gyermekek érkeztek, akiknek nagy része már a felvételi előkészítőn is jelen volt. Már az is mutatta, hogy volt motivációjuk, a jó eredmények iránt elkötelezettek voltak. Már év közben is olyan észrevételeket kaptam a pedagógusoktól, hogy rendkívül jó képességű és igyekvő diákok. Ez megmutatkozott az eredményben is. Ami nem csoda nyilvánvalóan, de amikor azt látja az ember a bizonyítványosztáson, hogy csak ketten voltak négyes körüli átlaggal, a többiek mind magasabb értékeket kaptak, az jóleső érzés. Messzemenő következtetéseket nem kívánok levonni. Azt igen, hogy tehetséges gyerekek, de ahhoz, hogy a tehetség az érettségiig és azt követően is eredményeket produkáljon, ahhoz folyamatosan ott kell lenni a stábnak az igazgatótól a pedagógusig, és mindenkinek hozzá kell tennie, hogy ez megmaradjon. Természetesen fontos a családokkal való folyamatos együttműködés.

A mostani ­ hatévfolyamos felvételi eredményei hasonlóak a tavalyihoz

A mostani hatévfolyamos felvételi eredményei hasonlóak a tavalyi évfolyamhoz. A jelentkezők nyolcvanöt százaléka szintén jelen volt az előkészítőn, és a pedagógusok ismét sok tehetséges gyermekről számoltak be. E hét szerdájától lesznek a szóbeli meghallgatások, a tárgybeli tudásról szóltak az írásbelik, ez most arról szól, hogy egy kicsit jobban megismerjük a gyermek kommunikációját, érdeklődési körét. No meg az eddigi nyelvtanulási előzményeit, ami azért is fontos, hogy mi is fel tudjunk készülni a meglévő nyelvi palettánkból, és az esetleges más nyelvi igényekre szakköröket szervezzünk-e. Úgy tűnik, az eddigi elképzeléseink beigazolódtak, az adott tanulócsoportok munkája eredményes, és úgy tűnik, azok a diákok jelentkeztek, akik a tudás irányába elkötelezettek.