Se füle, se farka – disznót vágtak a mezőfalvi diákok

Mezőfalván már minden gyerek tudja, hogy a tehén nem lila. A disznónak két füle és egy farka van. Arról pedig talán senkinek sem kell előadást tartani, miből lesz a kolbász?

Évek óta hagyomány Mezőfalván, hogy tananyag a disznóvágás. A programindító cél megfogalmazásakor a gyakorlatias biológiaórára azért volt szükség, mert egyre jobban érezni már faluhelyen is, hogy nem egészen vannak tisztában a gyerekek azzal, miként és honnan kerül hús az asztalra. A program és a célok megértésében Jaksics Erzsébet iskolaigazgató és dr. Bodolai György hatósági állatorvos segített.

– Az idei évben már hatodik alkalommal örvendeztették meg diákjainkat a Mezőfalvi Gazdakör tagjai azzal, hogy bemutatták számunkra ennek a feledésbe merülő szokásnak a tartalmát, hangulatát. A program népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy már szeptember végén kérdezgetik tanáraikat a gyerekek: mikor lesz már disznóvágás? Minden évben érdeklődve figyelik az állat tisztítását, bontását, darabolását. Megtanulják, hogy az egyes húsféleségeket miként kell feldolgozni, s a nap folyamán folyamatosan kóstolgatják a finom „disznóságokat”. Ennek a vidám és felszabadult napnak a lebonyolításában mindig nagy segítségünkre vannak a szülői munkaközösség tagjai is, akiknek ezúton is köszönjük a munkájukat! Nem tudunk eléggé hálásak lenni a gazdakör tagjainak, akik évről évre jó hangulattal, különleges tudással, kedvességgel ajándékoznak meg bennünket ezen a különleges, hagyományőrző napon – kaptuk a tájékoztatást Jaksics Erzsébet iskolaigazgatótól.

Dr. Bodolai György állatorvos is dicsérte a programot, és tapasztalatait is megosztotta:

– Sajnos a mai gyerekek nagy része már nem lát a háztájiban állatot. Ezért is nagyszerű ez a program, mert egy kicsit belekóstolnak abba, miként éltek a szüleik, a nagyszüleik faluhelyen. Hogyan kerül az étel a tányérra. Amit a nagy áruházak polcain látnak, az milyen módon jut el a konyhába. A feldolgozás és a biológiai ismeretek mellett aktuális kérdésekre is választ kapnak a tanulók, hiszen az állati testrészeken keresztül az emberi szervekről is képet kapnak.