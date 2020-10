Rutinná vált az online vásárlás

Felértékelődött az évek óta ütemesen növekedő internetes kereskedelem szerepe az első járványhullámban.

Tavasszal a veszélyhelyzetet megelőző bolti rohamok, a rövidebb nyitvatartás a világháló üzleteibe terelte az otthon maradt magyarok napi vásárlásainak nagy részét.

Sokaknál napi rutinná vált, hogy az áruházi választék otthonról is elérhető, és utazás, cipekedés nélkül tölthetik fel a kamrát, hűtőt. Az online üzletek azt is bizonyították, hogy a váratlan helyzetekben is folyamatos beszerzési forrást jelentenek országszerte. Az e-vásárlás terjedését az is indokolja, hogy az aktuális járványügyi szabályokhoz igazított házhozszállító-szolgáltatás érintés- és készpénzmentesen, időkorlát nélkül juttatja célba a csomagot, a rendeléseket a szállítás napján készítik össze az üzletben, ügyelve az áruk hosszú eltarthatóságára.

Azoknak is kényelmes, akik korábban nem vásároltak a távolból, mert elegendő, ha felkeresik a megszokott üzlethálózat webes felületét, ahol rátalálnak a megszokott bolti hangulatra, heti bontásban előre kiválaszthatják, melyik napon, melyik idősávban szeretnék házhoz kapni a termékeket, ezek a futár érkezése előtti napig módosíthatók.

Megkérdeztük: szokott-e online rendelni különféle termékeket?

Gurisatti Gréta vízilabdázó: – Kifejezetten a koronavírus okozta helyzet miatt én nem rendeltem az interneten. Viszont gyakran használom az online vásárlás lehetőségét, legyen az ruhanemű vagy élelmiszer. Szeretek olyan oldalról rendelni, amely megbízható, ahonnan már rendeltek ismerőseim is, vagy maga a cég ismert. A fiatalabb korosztályhoz tartozom, de ennek ellenére úgy gondolom, mindannyiunkban van egy kis megfontoltság az online vásárlás kapcsán. Vannak, akik jobban szeretik a helyszínen megnézni az adott terméket, én is közéjük tartozom, hiszen ennek van egy varázsa is, de nyilván sokkal egyszerűbb megélni úgy a mindennapokat, hogy az interneten tulajdonképpen bármit meg tudunk rendelni.

Bartalos Kinga irodavezető: – Szoktunk online vásárolni, vettünk már például játékokat a gyerekeknek, és ruhákat, cipőket is bátrabban rendelek meg az interneten keresztül. A járvány első hulláma alatt sok cég vállalta az ingyenes kiszállítást, és azt is, ha nem megfelelő a termék, akkor ingyenes a visszaszállítás is. A nagy cégek nem kockáztatnak azzal, hogy nem adják vissza pénzt. A tartós élelmiszerek rendelése szerintem kényelmes dolog, de a friss termékeket szeretem a hagyományos módon megvásárolni. Úgy gondolom, van jövője az online vásárlásnak. Korábban nagyon sokan féltek tőle, bizalmatlanok voltak az emberek, de szerintem a nagyobb nevű cégek teljesen megbízhatóak.

Őze Áron, a Bartók színház igazgatója: – Az online rendelés kényelme engem is elért. A mi generációnknak hidat kell emelni ehhez a lehetőséghez. Emlékszem, amikor először kellett megadni személyes adatokat a rendeléshez, ott volt a félelem, hogy kiszolgáltatja magát az ember ennek a világnak. Aztán beszippantotta az embert, mert kényelmes. Minőségi termékek is elérhetőek gyorsabban és egyszerűbben. A mostani pandémiás helyzetben jó és praktikus dolog szerintem ez a lehetőség, működik is. Mindent nem intézek így, szerintem nagyon fontos az egészséges arány, hogy ne legyen teljes bezárkózás. Szívesen járok helyi boltokba, beszélgetek ismerősökkel, ez is kikapcsolja az embert.

Erdős Viola rapper: – Ami az én életvitelemet illeti, nekem felesleges az online módon történő vásárlás abból a szempontból, hogy van lehetőségem ide-oda menni. Viszont jó dolognak tartom, főleg a járványügyi helyzetben jelent most nagyobb könnyebbséget, és az idősebbeknek is egyszerűbb, ha nem kell cipekedniük, időt is meg tudnak spórolni vele. Rendeltem már az internetről, például olyan ruhákat vagy kutyajátékokat, amiket a boltokban nem lehet kapni, de a mindennapokban nem használom. Az online vásárlás lehetősége szerintem a mozgássérült embereknek is nagy segítség lehet, kényelmesebb nekik is, hiszen vannak olyan üzletek, amelyek nem akadálymentesítettek.

Farkas Márta iskolaigazgató, pedagógus: – Előszeretettel rendelek az internetről, előnyben részesítem az online vásárlást, mert időt nyerek vele, nem kell szaladgálnom össze-vissza. Lehetőség van az árak összehasonlítására is, ami szerintem nagyon praktikus. Általában technikai eszközöket és cipőket rendelek, vagy éppen iskolai rajzfelszereléseket. Vannak cégek, amelyekhez ragaszkodom, onnan gyakran vásárolok. Azt tapasztalom, hogy gördülékeny módon lehet az interneten keresztül vásárolni, főleg amióta bankkártyával, illetve Paypallal is lehet fizetni. Utóbbi azért is jó, mert volt, hogy egy külföldi termék a járványügyi helyzet miatt nem érkezett meg, de visszakaptam az érte befizetett pénzt.