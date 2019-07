Rendre jó és kiváló minősítést kapnak a térség szabadvizei

Bár az utóbbi napokban számos viharfelhő vonult át az országon, azért még javában araszol a nyári főszezon.

Megnéztük, milyen vízminőséggel bírnak a helyi és környékbeli természetes fürdőhelyek. Csobbanás a szabadban. Összességében elmondható, eddig nem lehet okuk panaszra a strandolás szerelmeseinek, az idei nyár többségében elkényeztette a fürdőzőket.

Összeállításunkban a helyi és a térségben található kedvelt természetes fürdőhelyeket szemléztük a vízminőség szempontjából – csakúgy mint június végén.

A szakemberek rendszeresen végeznek ellenőrzést

Mint arról korábban beszámoltunk, június közepén hivatalosan is megnyitott Dunaújváros kedvelt fürdőhelye, a szabadstrand, amely az utóbbi években „jó” minősítést kapott az illetékes ellen­őrző szervezettől – szemlézhető az Országos Közegészségügyi Intézet aktuális tájékoztatójában.

A Fejér Megyei Kormányhivatal korábbi összeállítása szerint megyénkben a Fejér Megyei Kormányhivatal Nép­egészségügyi Főosztályának illetékességi területén, a Velencei-tó partján 12, a dunaújvárosi Szalki-szigeten pedig 1 természetes fürdőhely kapott fürdővízhasználati engedélyt. E fürdőhelyek mind „kiváló” vagy „jó” minősítéssel rendelkeznek jelenleg is.

Érdemes megemlíteni, hogy az illetékes szakemberek a nyári szezonban átlagosan négy-négy alkalommal ellen­őrzik a fürdőhelyek környezetét, felszereltségét és a víz minőségét.

Fontos kiemelni, hogy Fe­jér megyében (is) csak a kijelölt fürdőhelyeken szabad fürdeni. A nem engedélyezett helyszíneken a víz minőségét nem ellenőrzik, a fürdőzés higiénés feltételei nincsenek meg, a természetes vizek veszélyesek is lehetnek.

Dunaújváros és a térség polgárainak körében hosszú évtizedek óta népszerű fürdőhelynek számít a Dunapataj mellett található Szelidi-tó, amelynek strandja jelenleg is szintén jó minősítéssel rendelkezik. Az üzemeltető önkormányzat pedig az elmúlt években nagy hangsúlyt fektetett a strand kiszolgálóegységeinek fejlesztésére, bővítésére.

Sokak számára továbbra is kiemelt célpontnak számít a turisztikai főszezonban a Balaton. Az ellenőrzött strandok döntő többsége kiváló vízminősítéssel rendelkezik a legutóbbi besorolás alapján. Szintén ez a helyzet Balatonvilágoson, Siófokon, Balatonakarattyán, Balatonfüreden, vagy éppen Zamárdiban.

Szintén sokan nyaralnak, táboroznak Fadd-Domboriban, itt az I., a II., valamint az ifjúsági tábor strandja is jó minősítést kapott. Tehát az általunk szemlézett fürdőhelyek mindegyike ajánlott. A szakemberek a nyáron folyamatosan ellenőrzik a vízminőséget.