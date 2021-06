Zúgó harangok: kettő ünnepli már a nándorfehérvári diadalt

A Kulcs-Rácalmási Református Missziói Gyülekezet a Duna melléki Református Egyházkerület pályázatának segítségével felújította a kulcsi templomot, és a munkálatok legvégén a harang is megújult. Ennek köszönhetően Kulcson már nem csak a katolikus harang szól délidőben.

Kulcs – Már olvashattak lapunk hasábjain a kulcsi református templom körüli építési munkákról. Ahogy arról már korábban beszámoltunk az elkopott és leromlott állagú épület már kissé beázott, ezért tetőcserét végeztek a szakemberek. A belső tér magasságkülönbségét korrigálták, egy síkba hozták és hőszigetelték. Az új cseréptető alá új tetőszerkezet is készült, amely szintén hőszigetelést kapott. A mennyezet a nádszövet helyett, látszó gerendázatot és padlódeszka-burkolatot kapott, és a fűtést is korszerűsítették modern, energiatakarékos fűtőpanelek felszerelésével. A torony helyett harangláb készült az épület elé.

Fodor István lelkészt most a szintén újításra szoruló haranggal kapcsolatban kértük meg, hogy tájékoztassa a Hírlap olvasóit.

– Az 1951-ben négyezer forintért megvásárolt, és tizenegyezer forintból felújított kis templomunk 2021-ben lett 70 éves.

Úgy terveztük, hogy a felújítás is ez évben az évforduló ünnepére fejeződhet be, és – Istennek hála – így is lett. Ugyanakkor az egykori harangszerkezet is igencsak rossz állapotú volt. „Mai szemmel ezt már nem raknánk vissza” – utalt rá Polányi Tamás gondnok úr, hogy a hetven év használata szükségessé tette a felújítást.

Az eredeti harangköpeny megmaradt, de azon kívül minden más ki lett cserélve és a behúzó mágnes is kikerült a templomtérből. A „csigás megoldás” helyett függőleges irányban történik a húzás, így a legkisebb kopással szólalhat meg, és sokáig jól működhet majd a harang. Továbbá harang-automatikát is sikerült felszereltetni, így az istentiszteleteink előtti hívó- és a déli harangszó is most már magától szól – mondta el Fodor István.

– Hadd osszam meg egy élményemet, amikor még kapcsolóval, manuálisan indítottuk a harangozást. Egy alkalommal, amikor kezdődött volna a kilenc órai istentisztelet, megkérdezte tőlem az „ifjú harangozó” hogy: „most már indulhat a harang István bácsi?” Én pedig csak annyit válaszoltam, hogy: „a harang könyörtelen, az nem kérdez, vár senkire.” Ezzel azt akartam mondani, hogy a harang hangja kötelezi a lelkészt is és minden hívőt is. Ha megszólalása szégyenben hagyta a lelkészt, akkor az pusztán csak azt jelenti, hogy nem voltunk jó helyen és időben felkészülve (lásd: Efezusi levél 5,15-17).

Valahogy így szólal meg Isten szava is, ilyen monolit szilárdsággal, öröktől fogva ugyanúgy és megállíthatatlan tökéletességgel, és bizony mind elkésünk néha, és van, hogy nem is tudjuk, hol kéne lennünk, de vajon ez a harang hibája-e? Semmiképp.

Hasonlóképp a történelmünk is azonnali válaszhelyzetek elé állít minket kondulásaival. Válaszra késztet nem csak Isten szava, de a történelem eseményei is, akár a pandémia, vagy épp az vészhelyzet, amit egykor a törökök érkezése okozott.

A veszélyben azonnali, hatékony válaszlépésre van szükség. Ilyen hatékony reakció volt a törökkel szembeszállni, és ilyen volt a nándorfehérvári diadal is, nem volt sok idő hezitálni.

Végül – egy időre – megóvtuk hazánkat és Európát a veszedelemtől. Népek harcának zajló tengerén sok veszteséget megélt nemzetünk minden délben végül is ünnepelhet, hiszen a történelemben is megnyilvánult Istenünk oltalmazó szeretete – osztotta meg gondolatait a lelkész.

Eddig Kulcson csak a katolikus harang szólalt meg mindig délben, azonban 2021 pünkösdjétől a reformátusok harangja is csatlakozik a nándorfehérvári diadal megünnepléséhez! „…mind az Ő szent nevét áldják!” (264. dicséret) – hangsúlyozta végül Fodor István református lelkész.