Rangos cím várományosa a Rácalmási Nagy-sziget

A Dunai Szigetek blog hetedszer hirdeti meg az Év dunai szigete szavazást. December 31-ig tart a szavazás a három jelöltre.

Idén ismét két szigetet választottak ki a blog olvasói a selejtező során; a dunavarsányi Domariba-szigetet és a Rácalmási Nagy-Szigetet, a blog pedig a viszonylag ismeretlen nagyszentjánosi Erebe-sziget komplexumot nevezte. A jelöltek sorrendje egyben nagyság szerinti sorrend is.

A Domariba-sziget elnyúlt orsó alakú sziget a Ráckevei-Dunaág bal partján, Szigetcséppel szemben található, déli csücske már Majosháza területére nyúlik át. Keskeny mellékága a lassú víz­áramlás miatt szinte tavi körülményeket biztosít az élővilág számára. Északi csúcsánál úszólápokat is felfedezhetünk. Csak az északi csúcsán telepedett meg az emberiség, tipikus rác­kevei-dunai üdülőövezetével, a déli 90 százalékát erdők, mezők borítják. Megközelíthető Dunanagyvarsány felől az 51-es útról, vagy a víz felől.

A blog olvasói javasolták a Rácalmási Nagy-szigetet az Év dunai szigete címre

Erebe-szigetek a folyószabályozási művek ölelésében alakult ki a Gönyűtől keletre található Nagyszentjános mellett. Keleti csúcsa már Komárom-Esztergom megyébe lóg át. Az Erebe-szigetek tulajdonképpen egy vadvízi labirintus, egy érintetlen erdőrezervátum, ahol az élővilágot semmiféle emberi beavatkozás illetve gazdálkodás nem érinthet. Sóderzátonyok, kanyargó mellékágak, kisebb-nagyobb szigetek váltakoznak itt. Vizét nem csupán a Duna, de az ide torkolló Cuhai-Bakony-ér is gyarapítja. Megközelíthető Gönyűből a Duna parton, vagy a régi 1-es útról.

Rácalmási Nagy-sziget esetében is nyugodtan beszélhetünk sziget-komplexumról és a sziget-sokféleség itt is a változatos folyószabályozási művek révén alakult ki, elsősorban a főági oldalon. A Rácalmási Nagy-szigettel szemben torkollik vissza a Ráckevei-Duna a főágba. Déli csúcsa Dunaújvárosig tart, ahol ma már a Szalki-sziget is ehhez a komplexumhoz sorolható. Egykor a település ártéri gyümölcsösei borították, amelynek írmagja néhány helyen még fellelhető. Híd vezet át rá, így nagyobb vízállás idején is bejárható száraz lábbal.

Szavazni IDE KATTINTVA lehet. Cikkünk írásakor a Rácalmási Nagy-sziget 53 százalékkal vezetett a szavazáson, Domariba 31, Erebe 16 százalékos népszerűséget ért el.