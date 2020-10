Rácalmáson sok érdekes program vár a könyvtári napokon

Október 5–11. között kezdetét vette az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat. Könyvtárak az emberekért címmel számos érdekes programmal várják mindenhol a látogatókat az együtt ünneplésre.

Rácalmáson személyes és online programok között is válogathatnak az érdeklődők.

A városka könyvtárába ellátogatni egyébként is élményszerű, mert gyönyörű, évszakhoz hangolt dekoráció, olvasásra csábító berendezés, a sietősebbeknek az új könyvekből könyvajánló polc, gyönyörű idézetekkel egyedi ajándék könyvjelző várja a majd’ hétszáz kötet és számos folyóirat mellett az olvasókat.

A helyi művelődési ház és könyvtár ezúttal is kitett magáért, a héten minden nap feladatokkal, kvízekkel, fotókihívásokkal várja az érdeklődőket közösségi média oldalain. Természetesen nem babra megy a játék, hanem ajándékkönyvekért.

Október 6-án délután 14 órakor a könyvtár és a Cimbora Klub közös szervezésében L. Molnár Edit írónővel találkozhattak a gyerekek. Az ő legsikeresebb meséi közül való a Csika manó otthonra lel vagy a Kíváncsi-Kósza Annabella Lujza és az özönvíz című is, amely különleges világa mellett vidám is és nagyon szépen illusztrált.

A Cimbora Klub vezetője, Törökné Antal Mária bevezetője és kérdései után a gyerekek is lelkesen érdeklődtek az írónő munkájáról. Így a szerzőről olyan érdekességeket is megtudhattunk, hogy hogyan kezdett írni, mennyi idő alatt írta meg a Csika manó első részét, hogyan kapnak nevet a mesehősök, vagy vajon tervez-e krimit is írni a közeljövőben.

A könyvtár játékai során nem babra, hanem könyvre megy a játék

A további rác­almási programok között szerepel könyves dekoráció készítése az újrahasznosítás jegyében és könyvvadászat is. Pénteken, azaz 9-én, délután 18 órakor pedig Mörk Leonóra íróval találkozhatnak majd Rácalmáson az érdeklődők.