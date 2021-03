Rácalmási vegán szépség, aki pszichológus lenne

A Mediaworks Hungary Zrt. ismét meghirdette a Tündérszépek elnevezésű szépségversenyt. A megmérettetésre rengetegen jelentkeztek térségünkből is, az egyik közülük a mindössze 18 éves rácalmási lány, Gömöri Luca.

Egy tizennyolc éves fiatalnak alapvetően rengeteg kihívással kell megküzdenie. Az életkori sajátosságok mellett a továbbtanulás, az érettségi, a „hogyan tovább?” és sok más egyéb kérdés is felmerül, amelyekre választ kell találniuk. A tavalyi és az idei esztendőben ezek megválaszolását megnehezíti a Covid-járvány is.

Ezek összessége sem tántorította el a Pannon Oktatási Központ (POK) végzős diákját, Gömöri Lucát, hogy jelentkezzen a Tündérszépek versenyre, amihez azért édesanyja biztatására is segítségére is szükség volt.

Édesanyja bíztatta

– Honnan jött az ötlet, hogy próbára teszed magad egy ilyen megmérettetésen?

– Anya biztatott arra, hogy nevezzek be rá, korábban is többször mondta, de soha nem volt elég bátorságom hozzá. A jelentkezésemben nagy szerepet játszott a járvány is, mivel hónapok óta itthon vagyok és így tanulok, nem igazán tudok menni sehova… Bár vannak terveim, de azt gondoltam, a jelenlegi helyzetben egyetlen kínálkozó lehetőséget sem szabad kihagyni, emiatt jelentkeztem.

– Akkor ezek szerint korábban még nem méretted meg magad ilyen viadalon.

– Nem, egyáltalán nem, de azt érzem, hogy csak nyerhetek vele, sőt azt gondolom, már nyertem is, hiszen a fotózás remek volt, hatalmas élmény. Kiválasztani a ruhát, a sminket, a cipőket. Ha nem jutok tovább, akkor is elégedett lehettek.

– Édesanyád álláspontját már ismerjük, de mi a helyzet a család többi tagjával, barátokkal, ismerősökkel?

– Ők is abszolút pozitívan álltak hozzám, és a versenyre való jelentkezésemhez, amire szükség is volt, hiszen az elején bizonytalan voltam, de egyöntetűen mellettem álltak, állnak, ami miatt hálás is vagyok nekik.

A vegán pszichológus

A tizennyolc éves lány a céljait tekintve tudatosan tervez. Jelenleg a POK-ban tanul, innen pedig a fővárosba menne, elsődlegesen az ELTE pszichológia szakára, de nem tett fel egy lapra mindent.

„Ha egyik megjelölt egyetemre sem sikerül bekerülnöm, akkor OKJ-s képzésre szeretnék menni, fogtechnikus leszek. A jelen helyzetben muszáj több tervnek is lennie a tarsolyomban.”

– Hogyan éled meg a jelenlegi helyzetet, hiszen ez már a második év, amikor a vírus elég erőteljesen közbeszól az iskolai tanmenetbe.

– Nehéz, de azt hiszem, minden diáktársamnak az. Nehezebb otthonról odafigyelni a tanórákra, végigkövetni azt, és a tanórákon elhangzottakat a megfelelő módon visszaadni. Emiatt is kell a lehető legtöbb módon bebiztosítanom magamat, könnyű elúszni.

– Mivel foglalkozol, amikor nem a tanulásra koncentrálsz?

– Legszívesebben a barátaimmal töltöm a szabadidőmet. Ha tehetem, mindig velük vagyok, ami nyilván ebben a helyzetben nehezebb, mint korábban. Emellett nagyon szeretek főzni is, s mivel vegán vagyok, főként magamnak készítem el az ételeimet.

– Miért tetted le emellett az életmód mellett a voksodat?

– Az egész két-két és fél évvel ezelőtt kezdődött, egyszerűen nem tudtam megenni a húst úgy magában. Beleástam magamat a témába egyre jobban, rengeteg videót és cikket olvastam erről, illetve az állattartásról, hogyan, milyen körülmények között nevelik őket. Ezen dolgok összessége késztetett arra, hogy ne fogyasszak sem húst, sem pedig állati eredetű tápanyagot. A döntésemet nem bántam meg, ugyanis korábban nagyon beteges gyerek voltam, de amióta életmódot váltottam, sokkal egészségesebbnek érzem magam, és az is vagyok.

A Tündérszépek megyei fordulójában március 22-ig lehet értékeléseket leadni, az értékelések leadói közötti első ajándéksorsolás pedig március 23-án lesz.