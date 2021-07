Rácalmás, Iváncsa, Adony és Kulcs a gazdasági övezetben

Aláírták a Duna mente –Fejér megye különleges gazdasági övezetéről szóló megállapodást Iváncsa és Rácalmás vezetésével, amelyet örömmel nyugtázott Kulcs és Adony polgármestere is, hiszen az együttműködésből olyan fejlesztési lehetőségek adódnak, amelyek a településeken élők érdekeit szolgálják.

Székesfehérvár – A kormány egy idei rendelettel döntött a Duna mente – Fejér megye különleges gazdasági övezet kijelöléséről, amelynek egyik termelési székhelye az iváncsai SK Innovation (Magyarország eddig legnagyobb, 681 milliárd forint értékű, 2500 új munkahelyet teremtő zöldmezős beruházása) és a Yaris Kabin (6,5 milliárd forint értékű 150 munkahelyet létrehozó) fejlesztése, valamint a rácalmási Hankook gyár és annak bővítése. A rendelet július 1-jén lépett hatályba, innentől számítva 30 napon belül kell a megyei önkormányzatnak megállapodni a legközvetlenebbül érintett településekkel. Mind a Fejér Megyei Önkormányzatnak, mind Iváncsa Községi Önkormányzatának, mind Rácalmás Város Önkormányzatának szándékában állt kezdetektől fogva a megállapodás megkötése, amelyre vonatkozóan az érintett képviselő-testületek szerdán, a megyei közgyűlés pedig csütörtökön felhatalmazást adott a polgármestereknek, illetve dr. Molnár Krisztiánnak, a Fejér Megyei Közgyűlés elnökének.

Az övezet célja

A gazdasági övezet létrehozása tulajdonképpen azt jelenti, hogy a települések területén működő nagyvállalatok iparűzési adója a megyei önkormányzathoz kerül annak érdekében, hogy igazságosabb legyen a forráselosztás, hogy azok a szomszédos települések is részesüljenek támogatásban, amelyek nem élvezhették a beruházások előnyeit, csak a hátrányait. A termelési székhelyeken túl azok a települések részesednek a befolyt adóból, amelyek ténylegesen a két ipari terület között helyezkednek el, így Rácalmás és Iváncsa mellett Adony és Kulcs is szerves részét képezi az övezetnek. A megyei önkormányzathoz befolyó adóbevételt a megyei önkormányzat célzottabban használhatja fel a megye területén fekvő, különösen a beruházással érintett települések területén megvalósuló fejlesztések és a települések működésének támogatására.

Kálló is kizárta a várost

Még mielőtt továbbmennék, egy nem kis részletre hívjuk fel a figyelmet – csak hogy teljes legyen a kép az előzményekről. Sajnos nincs arra jogi lehetőség, hogy Dunaújváros mint megyei jogú város is részese legyen a gazdasági övezetnek. Ez a kivétel utólagosan, módosítással került a rendeletbe, aminek az értelmi szerzői Szabó Sándor és Hiszékeny Dezső MSZP-s képviselők voltak. A módosítás ezen pontjáról külön szavazott a parlament, és három független képviselő kivételével a teljes ellenzék támogatta: a politikai kommunikációban hatalmas öngólt jelent ez Kálló Gergelynek, térségünk megválasztott országgyűlési képviselőjének, hiszen visszakeresve a parlament.hu oldalon, ő is igennel szavazott rá, ezzel lényegében kizárta Dunaújvárost a lehetőségből.

Álságos performansz

A megyei közgyűlés rendkívüli ülés keretében tárgyalt csütörtökön a gazdasági övezethez kapcsolódó szükséges döntések meghozataláról, és mint azt a helyi közgyűlési menetrendekről tudjuk, rendkívüli ülés esetén csak a napirendekről tárgyalhatnak. Ettől függetlenül a Kálló Gergely országgyűlési képviselő, Szabó Zsolt és Mezei Zsolt alpolgármesterek, valamint Medgyesi Miklós szóvivő alkotta kis küldöttség is ellátogatott a megyeszékhelyre. Mint azt dr. Molnár Krisztián, a közgyűlés elnöke elmondta, örömmel fogadta, hogy Kálló Gergely másfél év után végre látogatást tett a megyeházán, megválasztása óta ugyanis semmilyen megyei közjogi rendezvényen nem volt jelen, és bár a szervezeti és működési szabály szerint nem lett volna köteles, mégis felszólalási lehetőséget biztosított neki. Kálló Gergely a gazdasági övezet létrehozása ellen beszélt a maga személyeskedő stílusában.

Kálló Gergely országgyűlési képviselő másfél év után először járt a Megyeházán

Molnár Krisztián elmondta, nem volt olyan, amit ne cáfoltak volna meg a képviselő állításai közül. Ezek közül kiemelve például, nem igaz, hogy rosszul fog járni az érintett négy település, mindegyik önkormányzat profitálni fog a gazdasági övezet létrehozásából. Ezek a települések a kezdetek óta támogatják az övezet kialakítását. Azt is kiemelte a közgyűlési elnök, hogy a gazdasági övezet nem a dunaújvárosiak ellen szól, ahogy azt az ellenzék beállítja. Városunkban nem volt elegendő terület nagyberuházás létesítésére. Az iváncsai ipari területre a magyar állam biztosította a forrást, nem a dunaújvárosiak pénzéből létesült. A Hankook esetében egy érdekes számadatot vázolt a megyei elnök: 2000 óta körülbelül 14 millió forintot fordított a dunaújvárosi önkormányzat a cég tevékenységének segítésére, ezzel szemben mintegy 11,4 milliárd forint hasznot élvezett belőle.

Az ajtó továbbra is nyitva

Molnár Krisztián beszélt arról is, hogy az elmúlt néhány évben több mint 40 milliárd forint támogatásról döntött a megyei közgyűlés, és ha Kálló Gergely egyeztetett volna a megyei közgyűlés ellenzéki képviselőivel, tudhatta volna, hogy a fejlesztéseket nem politikai, hanem szakmai szempontok alapján bírálták el. Olyan települések is támogatást kaptak, amelyeket Kálló Gergely képvisel. A megyei közgyűlés támogatása az elkövetkezendő időben hatványozottabb lesz, amelyből Dunaújváros is részesülhet, hiszen városunk is ebbe a TOP-keretprogramba került. A megyei elnök hangsúlyozta, eddig is és ezután is az a céljuk, hogy jobbá tegyék a Fe­jér megyében élők mindennapjait, hogy fejlesztési forrással segítsék a településeket, és felajánlotta segítségét is Kálló Gergelynek.

Fejlődési lehetőség

Ronyecz Péter, Adony polgármestere szerint a különleges gazdasági övezet lehetőséget teremthet az iparűzési adó igazságosabb területi elosztásához, és így azon települések is részesülhetnek egy-egy beruházás előnyeiből, akik eddig csak a negatív hátrányokat viselték.

Molnár Tibor, Iváncsa polgármestere szerint a különleges gazdasági övezet létrehozása stabil, hosszú távú és kiszámítható gazdasági növekedést és adóbevételt jelent, emellett egy kistelepülés önkormányzatának lehetőségeit meghaladó feladatokat is átvállal a megyei önkormányzat, ezért is volt fontos számukra az együttműködési megállapodás megkötése a Fejér Megyei Önkormányzattal.

Jobb Gyula, Kulcs polgármestere úgy véli, a bevételek elosztásánál fontos, hogy Iváncsa közvetlen környezetének települései is részesülhetnek az adóbevételből. A különleges gazdasági övezet lehetőséget ad arra, hogy a lakosságszámban dinamikusan fejlődő településük infrastrukturális igényeit ki tudja elégíteni, és ezzel lépést tud tartani a szomszédos településekkel.

Schrick István, Rácalmás polgármestere elmondta, a képviselő-testületük egyhangúlag támogatta, szerinte a különleges gazdasági övezetté történő kijelöléssel az előnyét fogják csak megismerni Rácalmás polgárai. Működés szempontjából számukra létfontosságúak a helyi adóbevételek, és ez az együttműködési megállapodás fejlődési perspektívát nyújt.