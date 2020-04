Próbáljuk a legjobbat kihozni abból, hogy együtt lehetünk!

A Dunaújvárosi Szakképzési Centrumban (DSZC) a kialakult helyzetre való tekintettel az iskolákban megkezdett pszichológusi tevékenység online formában folytatódik tovább. Ami jó tanács lehet a szülőnek, diáknak, pedagógusnak, abból olvasóink is kamatoztathatnak.

Ez a megváltozott élethelyzet sok kihívást rejt magában mindenki számára. Újonnan felmerülő problémát jelenthet például az otthoni bezártság, a home office, a digitális tanulás, a napirend kialakítása, a helyzettel kapcsolatos szorongás kezelése. A felsoroltakon kívül más jellegű pszichés nehézségek esetén is a diákok, szülők, valamint a pedagógusok rendelkezésére állnak a DSZC pszichológusai, Schmidt-Geri Csilla és Zsirai Claudia. A szolgáltatás igénybevételéhez előzetes bejelentkezés szükséges, amelyet a kereskedelmi, a Bánki, a Hild, valamint a Lorántffy iskolák esetén a [email protected], a Dunaferr, a Rudas, valamint a Szabolcs vezér iskolák esetében pedig a [email protected] ­e-mail-címre küldött üzenetben tudnak megtenni. Az intézmény közleménye szerint a konzultáció történhet online, írásban vagy videóbeszélgetésben, amelynek formájáról közösen állapodnak meg.

Schmidt-Geri Csillát arra kértük, lapunk hasábjain adjon tanácsot olvasóinknak is. A koronavírus-járvány miatt kialakult állapotban valószínű legtöbbünk élete nagyon megváltozik. Kinek azért, mert otthon kell maradnia, kinek azért, mert mindenki más otthon marad körülötte, és neki mégis be kell mennie dolgozni a munkahelyére. Ez az összefoglaló most elsősorban az otthonmaradóknak készült, azonban mindenki más is találhat benne hasznosítható ötletet.

Talán az egyik legfontosabb dolog, hogy realizáljuk a saját helyzetünket. Hajlamosak lehetünk arra, hogy kényszerszabadságként éljük meg azt, hogy nem kell, illetve nem szabad bemennünk a munkahelyre, az iskolába mint rendesen. Azonban a home office és a home school valójában azt jelenti, hogy otthonról végezzük azt a munkát vagy tanulást, amit egyébként az intézményekben szoktunk. Ez azért is fontos, mert ha ezt tudatosítjuk magunkban, máris elkezdhetünk egy napirendet kialakítani magunknak, amely egyfajta biztonságérzést tud adni ebben a bizonytalan helyzetben, s nem mellesleg nem csúszunk el a feladatainkkal, hiszen nagyon gyorsan eljön az online számonkérések, ellenőrzések ideje is.

A napirend rendszert biztosít a hétköznapjainkba, amely a szervezetünk és így az immunrendszerünk számára is protektív (védő, segítő) tényező. Egy to-do-list (a tennivalók listája) létrehozása és az egyes feladatok kipipálása máris csökkenti tehetetlenség-érzésünket, és siker­élménnyel, büszkeséggel, és más pozitív érzéssel tölthet el, ha sikerült megcsinálnunk a saját magunk számára kiszabott teendőt.

Fontos, hogy hozzávetőleg ugyanakkor keljünk fel és feküdjünk le ilyenkor is. Legyen egy reggeli rutinunk, ami azt jelenti, hogy hasonlóképpen készülődjünk a nap megkezdéséhez, mintha iskolába vagy a munkahelyünkre mennénk. Ez azt is jelenti, hogy öltözzünk fel, és ne pizsamában, az ágyban töltsük a napot sorozatokat nézve. Fontos, hogy kialakítsunk magunknak egy tanuló-, illetve dolgozósarkot, ahova elvonulhatunk a nap tevékeny részére. A szervezetünket így könnyebben el tudja különíteni, mikor kell koncentráltan figyelni és mikor lehet pihenni, lazítani. Ne csak arra tegyünk erőfeszítést, hogy teljesítsük az elvárásokat, hanem arra is, hogy ahogyan a hagyományos hétköznapokban is lejár a munkaidő, úgy a jelenlegi élethelyzetben se nyúljon el az egész napra. Figyeljünk arra, hogy a kötelezettségek megvalósításán kívül szánjunk időt a napirendünkben az aktív és passzív pihenésnek is.

Érdemes testet átmozgató tornát, edzést is beiktatnunk a napjainkba. Nem csak a számítógép előtti munkában, tanulásban elgémberedett tagjainknak tesz jót, de remek stresszoldó, feszültséglevezető hatása is van. Egyénfüggő, hogy kinek mikor esik jobban a testmozgás. Reggel, ébredés után, de délután, a késői órákban is remek lehet. Ebben tudnak nekünk segíteni a fitneszedzők, instruktorok által rendszeresen feltöltött videók és élő adások.

Fontos odafigyelnünk az étkezésre is. Hajlamosak lehetünk élve a lehetőséggel egész nap nassolni, azonban ennek néhány hónap múlva általában nem kívánt következményei lehetnek. A gyorsételek és a finomságok legtöbbje nagyon ízletes és pillanatnyi kielégülés- illetve feszültséglevezető-érzéssel is járhat, azonban ez gyorsan elillan. Ezért fontos, hogy megtartsuk körülbelül ugyanabban az időben a főétkezéseket, ami lehetőleg legyen tápláló és egészséges! Érdemes kihasználni a helyzet adta időt arra, hogy fejlesszük szakácstudományunkat, és az előbb felsorolt követelményeknek megfelelő új recepteket próbáljunk ki.

A főzéshez hasonlóan számtalan olyan szabadidőben végezhető tevékenység létezik, amelyet lehet, hogy már régóta meg szerettünk volna tenni, de idő hiányában nem tudtunk. Ide tartozhat akár a ruhák átválogatása, szanálása, a számítógépen lévő mappák, dokumentumok átnézése, rendszerezése. Ez az időszak alkalmas lehet saját magunk, például nyelvtudásunk fejlesztésére, kreativitásunk kibontakoztatására is. Bár olykor nehézséget jelenthet huzamosabb ideig összezárva lenni szeretteinkkel (előfordulhatnak súrlódások: például a figyelemre vágyó kisöcsi és a barátnőkkel, szerelmével chatelő kamasznővér között), próbáljuk meg a legjobbat kihozni abból, hogy együtt lehetünk! A családi játékok, társasjátékok, kártyázások, filmnézés, beszélgetés oldhatja a feszültséget, szorosabbá fűzhetjük általuk kapcsolatainkat, megoszthatjuk aggodalmainkat, s általában kellemesebb hangulatot, érzéseket, gondolatokat generálnak.