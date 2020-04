Preventív fertőtlenítést végeztek vasárnap reggel

Vasárnap reggel 8 órától a Magyar Honvédség szakemberei fertőtlenítést végeztek az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona Duna-sori és Barátság úti épületében.

Ahogy már lapunk hasábjain is beszámoltunk róla, a bentlakásos szociális intézményekben március eleje óta látogatási tilalom van érvényben, majd kijárási és felvételi zárlatot is elrendelt az országos tisztifőorvos. Számos óvintézkedés mellett most különösen fontos feladat a vírus elleni védekezés kötelező protokollja szerint az idősekkel foglalkozók számára a felületek és a környezet rendszeres takarítása és fertőtlenítése is. Ennek során a szokásos, a vírusok ellen hatásos kórházi tisztító-, illetve fertőtlenítőszereket kell alkalmazni.

A város hivatalos weboldalának információi alapján az idősotthonok fertőtlenítése országszerte zajlik az operatív törzs utasításának megfelelően. Köszönhetően a dolgozók gondos munkájának, szerencsére továbbra sincs koronavírus-fertőzött beteg, ezért a fertőtlenítés csak megelőző célzattal folyt a dunaújvárosi idősotthonokban vasárnap délelőtt. A dunaújvárosi intézmény két telephelyén összesen kétszáztíz idős, beteg emberről gondoskodnak. A Magyar Honvédség mentesítésben résztvevő katonái garantálták a feladat hatékony és gyors végrehajtását, a legkisebb kellemetlenséget okozva ezzel az idős embereknek. A fertőtlenítést a székesfehérvári vegyivédelmi zászlóalj állománya, valamint az általuk felkészített, és a jelen feladatra speciálisan kiképzett, közel hétszáz fő szerződéses és tartalékos katona végezte. A feladatba bevont katonák felkészültek a kézi, valamint a gépekkel történő mentesítésre, fertőtlenítésre is.

Az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona Duna sori épületéhez a honvédség fertőtlenítésben részt vevő munkatársai két mikróbusszal érkeztek. A helyszínen Bölcskei Anna intézményvezető elmondta, hogy a fertőtlenítést a nagy légterű lépcsőházban, vizesblokkokban, kiszolgálóhelyiségekben és a közösségi helyiségekben végezték el azzal a Mol által forgalmazott fertőtlenítőszerrel, amelyet az intézményben egyébként is használnak. A lakók mindennapi rutinjába nem szólt bele a honvédség fertőtlenítése, mert a lakók nem léphetnek ki a szobáikból, a fertőtlenítés pedig kifejezetten a közösen használt tereket célozta. A vezető az intézkedés kapcsán azt is megerősítette lapunknak, hogy jelenleg nincsen koronavírusos beteg az intézményben, a jelenleg karanténban lévő gondozottak kórházi kezelés után tértek vissza az intézménybe, ez indokolja, hogy megfigyelés alatt, izoláltan legyenek.