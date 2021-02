Online kihívás diákoknak

Az iskolás korú gyerekek aktivizálására újra elindítja online játékát a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ). A nyolc sportágban, egyenként tizenkét kihívással induló Diákolimpia GameTime2 a felfüggesztett sportversenyeket, közte a diákolimpiát igyekszik pótolni.

A kihívásokat ezúttal is kiváló élsportolók mutatják be, többek között Dzsudzsák Balázs, Hanga Ádám, Baji Balázs, Ligetvári Patrik, Kovacsics Anikó, Lukács Viktória, és az MDSZ elnöke, Balogh Gábor is. A projekt az EMMI Sportért Felelős Államtitkársága támogatásában valósul meg.

A koronavírus-járvány újabb hulláma miatt sajnos az ősszel induló diákolimpia versenysorozatát – a tavalyi szezonhoz hasonlóan ismét – kénytelen volt felfüggeszteni az MDSZ, így több mint százezer diák és pedagógus tétlenül várja az edzések és versenyek újraindulását. 2020 tavaszán ebben a helyzetben sikerrel zajlott le a diákolimpia első online játéka, amelyre mintegy 1100 diák több mint 7000 videót küldött be, teljesítve ezzel a nyolc sportágban közzétett kihívásokat. A pozitív tapasztalatokra építve döntött úgy az MDSZ, hogy a játék újraindításával a lehetőségekhez mérten igyekszik kárpótolni a sportolni, versenyezni szerető diákokat.

A játék a diákolimpia versenyrendszeréhez igazodik

A Diákolimpia GameTime2 kihívásait szintén nyolc sportágban – labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, röplabda, asztalitenisz, torna, atlétika és multisport – hirdetik meg. A játék ezúttal a diákolimpia versenyrendszeréhez igazodik, vagyis 3-3 körzeti, megyei és országos gyakorló feladatot, illetve minden szinthez kapcsolódóan egy-egy összetettebb feladatot tartalmazó döntőt kell teljesíteni, és a teljesítésekről szóló videókat fel kell tölteni a program weboldalára (www.gametime.diak­olimpia.hu). A leglelkesebb diákok, a legtöbb tanulót bevonó pedagógusok ezúttal pontokat gyűjthetnek, amiket sportszerekre, sportruházatra és elektronikai eszközökre válthatnak be. A kihívások a diákolimpia III-IV. korcsoportjának életkorához (10–14 év) igazodnak, így a játékban hivatalosan ez a korosztály tud részt venni, hiszen az ezekben a korcsoportokban induló tanulók rendszerint az összes diákolimpiai résztvevő mintegy felét teszik ki.

A programhoz ezúttal is örömmel csatlakoztak az érintett szövetségek, a sportágak ismert hazai képviselői: a futballgyakorlatokat Dzsudzsák Balázs, a kézilabda-kihívásokat – egyúttal a jövő évi hazai férfikézilabda Eb-t is népszerűsítve – Kovacsics Anikó, Lukács Viktória és Ligetvári Patrik, a kosárlabda challenge-eket Hanga Ádám és Studer Ágnes, a röplabdát Sándor Renáta, a tornát Böczögő Dorina és Balázs Krisztián, az atlétikafeladatokat Baji Balázs és az MDSZ elnöke, az olimpiai ezüstérmes öttusázó Balogh Gábor, az asztalitenisz-kihívásokat Majoros Bence mutatja be, a multisport kihívások közzétételére ezúttal is Dombi Rudolf kajakozó olimpiai bajnok vállalkozott.