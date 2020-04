Online csoportok, csatornák, chat, – átállás az oktatásba

Digitális oktatás – ízlelgetjük a szavakat. Március 16-a óta Magyarországon otthoni oktatás folyik a közép- és általános iskolákban. Olyan lépésre kényszerült a kormány a koronavírus-járvány lassítása miatt, amit csak többéves távlatban képzeltek el az oktatásügyben.

A digitális oktatásra való átállásra pár napjuk volt az iskoláknak, tanároknak és a diákoknak. De az első hét után azt mondhatjuk, hogy sikeresen vették az akadályt. Ehhez természetesen nemcsak a tanárok, diákok, hanem a szülők is kellettek. Az oktatásnak ehhez a formájához nemcsak eszköz, hanem digitális készség is szükséges. Az iskolák részéről ez megvan, a környezetemben a tanulók nagy részének, talán mindnek van már valamilyen okoseszköze vagy számítógépe. A többgyermekes családoknál lehet probléma, ha nincs annyi eszköz, hogy a délelőtt folyamán részt tudjon venni az órákon. De még csak az eszközökről beszéltünk, most jön a digitális készség. Ez annyit jelent, hogy az alapvető digitális kompetenciákkal rendelkeznek a gyerekek és a szüleik.

Magyarra lefordítva megfelelnek az információs társadalom legalapvetőbb elvárásainak, azaz alapszinten tudják használni a számítógépet és az internetet, ezzel is javítva az életminőséget és a munkaerőpiaci lehetőségeket. A gyermekeket nem kell félteni, készségszinten kezelik a mobiltelefonokat, tableteket. A középkorú, vagy idősebb szülőknek viszont már gondjuk lehet ezekkel az eszközökkel. Itt jön ki igazán a generációk közötti tudáskülönbség. Igaz, hogy a szülőknek van nagyobb élettapasztalata, eltartják a családot, beosztják a pénzt, de nem biztos, hogy egy Excel-táblázatot meg tudnak szerkeszteni a képletekkel együtt, vagy ügyfélkapuba gond nélkül be tudnak jelentkezni, és ott egy űrlapot ki tudnak tölteni.

Így akkor hogyan és miképpen tud rész venni a szülő a gyermeke oktatásában, hogyan tudja ellenőrizni a feladatokat – főleg, ha még alsós a kisdiák?

Lehet, hogy a szülőknek és a gyerekeknek együtt kellene felfedezni a digitális világ rejtelmeit, vagy talán a szülők számára is el kellene indítani a digitális távoktatást?