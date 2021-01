Novemberben az ápolók bérét ismét megemelték

A kormány köszönetét és megbecsülését fejezi ki az egészségügyi dolgozóknak, akik egész évben áldozatosan dolgoznak a betegek ellátásában.

Ezt közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) december 22-én az MTI-vel. Azt írták, hogy a járvány mindennél nagyobb terhet ró a betegek ellátását végző orvosokra, ápolókra és mentőkre. „A köszönet mellett fontos az is, hogy életpályájukat kiszámíthatóbbnak érezzék, és anyagilag is érezzék a megbecsülést. Ezért indítottuk minden idők legnagyobb ápolói béremelési programját, és januártól jelentős orvosi béremelési program is kezdődik” – emelték ki.

A járványügyi helyzetben kiemelten fontos a munkájuk

2021-ben elindul az orvosok átfogó béremelési programja, 2023-ra egy kezdő rezidens orvos jelenlegi 255 ezer forintos fizetése 687 ezerre emelkedik, egy 40 év szakmai tapasztalattal rendelkező szakorvos 525 ezer forintos fizetése pedig 2 millió 380 ezer forintra nő.

Felhívták a figyelmet, hogy az elmúlt évek béremeléseinek és egészségügyi fejlesztéseinek köszönhetően ma hat­ezerrel több orvos dolgozik itthon, mint 2010-ben, és számuk várhatóan tovább emelkedik majd, hiszen a 2021-ben bevezetendő egészségügyi szolgálati jogviszony kiszámíthatóbb, átláthatóbb foglalkoztatási és bérezési körülményeket teremt majd az állami egészségügyi szolgáltatásban dolgozóknak. A kormány arról is döntött, hogy jövőre másfélszeresére, 71,5 milliárd forinttal emeli meg a háziorvosi praxisok finanszírozását. A 2021-es költségvetés közel 140 milliárd forintot biztosít erre a célra. Folytatódik az egészségügyi szakdolgozók béremelése is: 2022-re egy ápoló átlagosan két és félszeresét fogja keresni annak, mint amennyit 2016 előtt keresett. Idén kétszer is volt ápolói béremelés: 2020 januárjától 14 százalékkal, novembertől pedig újabb 20 százalékkal emelkedett az ápolók bére.

A béremelési program következő állomása 2022 januárjában lesz, amikor további 30 százalékkal emelkedik majd az ápolók fizetése. Az ápolói béremelésre 2016 és 2019 között 143 milliárdot, idén pedig 82 milliárd forintot fordít a kormány. Az egészségügyi dolgozók egyszeri bruttó 500 ezer forint juttatást is kaptak a veszélyhelyzet alatti helytállásukért. Dr. Mészáros Lajos, a Szent Pantaleon Kórház főigazgató-főorvosa úgy fogalmazott, intézményüknél az ápolói béremelés 603 szakdolgozót érintett, akiknek a mostani járványügyi helyzetben kiemelten fontos a munkája.

– Nagyobb a terhelés a munkavállalókon. Feszített munkatempóban, de fegyelmezetten végzik hivatásukat még rendkívüli munkaidőben is. Fokozott figyelmet fordítanak a higiénére, a védőruha és védőeszközök használatára. Ez nehezíti a mindennapos ápolási tevékenységek végrehajtását, hiszen egész műszakban overallban, beöltözve kell tevékenykedni. Nehezíti az ápolásban fontos non-verbális kommunikációt, lelkileg terhes időszakot élünk – mondta a főigazgató.