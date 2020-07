Nincs vége, tovább kóstolgat bennünket a vírus – vigyázzunk

Dr. Müller Cecília országos tiszti főorvos, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs vezetője tartott szombaton este előadást lakóhelyén, Nagyvenyimen. A helyiséget majdnem megtöltötték az érdeklődők.

Müller Cecília összefoglalta a koronavírus-járvány tapasztalatait, de nemcsak Magyarországot, Európát érintve, hanem földrészenként is. Említette, tavaly év végén Kína már jelzett, hogy a koronavírusnak egy új fajtájával találkoztak.

Századok óta ismerjük a koronavírusokat, négy fajtájuk van, ám általában gyenge lefolyásúak voltak eddig. Covid19 azonban mutálódott, cseppfertőzés útján terjed. Sajnos megtévesztő volt, hogy januárban jelent meg, amikor az influenza-járvány is szokott, ezért sokan összetévesztették a két betegséget – mondta a tiszti főorvos.

Továbbra is fontos a rendszeres kézmosás

A hallgatóság soraiban valószínű sokak számára okozott újdonságot, amikor kiderült, hogy mitől is koronavírus, a koronavírus. Müller Cecília kivetített képen mutatta meg a vírust, és egyértelmű lett, honnan a névadás: úgy néz ki, mint egy királyi korona.

– Küllemre szép, Van Gogh-os, miközben egy ordas farkas – jellemezte Müller Cecília. Elmondta az előadásában egyebek mellett, hogy a vírus terjedésével az is probléma volt, hogy elég magas a reprodukció, egy fertőzött ember két-három másikat fertőzött meg. Az is gondot okozott, hogy a virológusok nem rendelkeztek világszerte megfelelő ismeretekkel, napról napra növelték ezeket. Az ismeretanyag hiába nőtt napról napra, amíg vakcina nincs, igazán megoldás nem születhet a járvány megfékezésére, mert a vírus útját el kell vágni, az pedig vakcinával lehet a legbiztosabban megtenni. Vakcina híján több száz éves megoldásokat kellett alkalmazni, ennek a legfontosabb része az emberek közötti kapcsolatot megszakítani.

– Magyarországon az emberek fegyelmezettek voltak. Nagyon köszönöm nekik, hogy gyakorlatilag megállt az élet az országban, és ennek is köszönhető, hazánk eddig viszonylag jól jött ki a fertőzésből. Igaz, Budapest úgy nézett ki, mintha egy fantasztikus filmet láttuk volna, hiszen teljesen kihaltak voltak az utcák – mondta a tiszti főorvos, majd tréfásan hozzáfűzte, cseppfertőzés útján terjed a vírus, ezért volt lényeges a rendszeres kézmosás, és bízik abban, mostanra egy ország tanult meg kezet mosni.

Müller Cecília előadásának zárszavaként írhatnánk ide néhány figyelmeztető mondatát: „Ne nyugodjunk meg, nincs még vége a járványnak, nálunk is vannak megbetegedések, és a szomszéd országok közül többen is romlik a helyzet, tehát itt nyaldos körbe minket. Vigyázzunk!”