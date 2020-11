Nettó 200 milliót fizet Dunaújváros egy kuruzslónak?

Az alábbiakban a dunaonline.hu helyi hírportál cikkét közöljük változatlan tartalmi formában.

Az elmúlt héten Dunaújváros Megyei Jogú Város városüzemeltetési ügyekért felelős általános hatáskörű alpolgármestere, Mezei Zsolt a következőkről tájékoztatta a város lakóit:

„Tavaly óta új munkagépekkel gazdagodott a DVG Zrt. eszközparkja. Idén jól sikerült felkészülni a téli időszakra, hiszen a gépek már készen állnak a bevetésre, egyszerre akár 15-el is meg tudják kezdeni a munkát szükség esetén.”

A DVG Zrt. vezérigazgatója, Szabó György Zoltán pedig elmondta, hogy közbeszerzés keretében egy olyan céggel szerződtek, amely az utak síkosság mentesítését ellátja, megfelelő géppark áll a rendelkezésére és teljes felelősséget vállal az elvégzett munkáért. Az úgynevezett kézi, illetve járó felületek, közterületek tisztítása viszont továbbra is a saját gépparkkal látja el a DVG Zrt. Az elhangzottak, illetve az önkormányzat közösségi oldalára feltöltött propaganda videó alapján azonban felmerült néhány kérdés. Azt nevezzük igénytelenségnek, hogy a felvételeken látható egyik tolólapot vastagon kikezdte a rozsda, de sokkal érdekesebb, hogy a pickupok elejére „barkácsolt” tolólapok mennyire felelnek meg az előírásoknak.

Ezt követően utánajártunk, hogy vajon melyik cég nyerte a közbeszerzést. A nyertes a CNV SLT Kft., amelynek székhelye a Pest megyében található, 597 lakosú település. Felettébb érdekes, hogy a céget 2020. szeptember 16-án alapították.

A Közbeszerzési Hatóság honlapján a „Síkosságmentesítés Dunaújvárosban” elnevezésű pályázati kiírás 2020. szeptember 24-én jelent meg, és 2020. november 04-én a felek már alá is írták a négy évre szóló szerződést. A szerződés szerint az első szakaszban, a 2020. november 15. – 2021. március 31. közötti időszakra vonatkozó vállalkozási díj nettó 50000000 Ft, amelyből 2020. november 15. – november 30. közötti periódusra nettó 20000000 Ft jár. A ciklus további éveiben a KSH által kiadott infláció mértékével automatikusan nő az összeg. A szerződés szerint a vállalkozót akkor is megilleti a teljes díj, ha az adott hónapban a DVG Zrt. hó- és síkosságmentesítési munkát nem rendel. Igaz, akkor sem változik az összeg, ha minden naptári napon 0-24 óráig munkát végez.

Külön figyelmet érdemel CNV SLT Kft. tulajdonos ügyvezetőjének a személye, hiszen Czonev József eddigi vállalkozásainak kalandos története van. A sokoldalú ember http://www.hipnomed.hu weboldal szerint mester hipnotizőr, hipnoterapeuta, amire akkor figyeltünk fel, amikor a DVG Zrt.-vel kötött szerződésben lévő telefonszám megegyezett a weboldalon szereplővel. Ezen tevékenysége gyakorlásakor jogtalanul használta a dr. megnevezést, amiért feljelentették őt és a rendőrség pénzbüntetést szabott ki rá. A privatkopo.hu írása szerintcégeket is bejegyeztetett a jogosulatlanul használt „doktori” címmel. Érdeklődésünkre a Komárom Megyei Rendőr Főkapitányság megerősítette az információt: „Az ügyben szabálysértési eljárás indult, amit pénzbírság kiszabásával zárt le a Dorogi Rendőrkapitányság.” Ráadásként közöljük dr. Császár Noémi egyetemi docens véleményét a tevékenységről: „Nincs is hipnózis csak hipnoterápia!!!!! Hipnoterápiát pedig kizárólag az egészségügyi törvény 103-as paragrafusa alapján orvos vagy pszichológus alap diplomára épített 2 db szakvizsgával rendelkező pszichoterapeuta végezhet önállóan. Tehát minden kétséget kizáróan jogsértő minden ettől való eltérés. Tekintettel arra, hogy a BTK is módosult, és a pszichoterápia jogtalan végzése is bekerült a kuruzslás ténykörébe, ezért bizonyos, hogy aki hipnózist végez orvos vagy pszichológus alapdiplomára épített 2 szakvizsga nélkül, az BTK-ba ütköző módon jár el.”

Az egyik céginformációs oldal szerint Czonev József nevéhez összesen tizennégy vállalkozás volt köthető. Ezek közül többet felszámolással, kényszertörléssel szüntettek meg, amelyeknek akkor már külföldi személyek voltak a tulajdonosai. A NICE.CO.HU Kft. ellen, amelynek Czonev József tulajdonosa és ügyvezetője, a NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága Hátralékkezelési Osztály végrehajtást rendelt el, amelyet foganatosítottak is. Az FNSZ Kft. ellen, amelynek Czonev József szintén tulajdonosa és ügyvezetője, NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága Hátralékkezelési Osztály végrehajtást rendelt el. Ezeket a dokumentumokat bárki megtekintheti a nyilvános cégjegyzékben.

A fentiek alapján egyáltalán nem tűnik életszerűnek, hogy Czonev József a közbeszerzési pályázatokat böngészve akadt rá erre a lehetőségre. Így jogosan merül fel a kérdés, hogy kinek vagy kiknek volt az érdeke, hogy “kihagyhatatlan helyzetbe” hozzák a csővári székhelyű vállalkozót, aki több mint 250 millió forintot kaszálhat a Dunaújváros önkormányzatának tulajdonában lévő DVG. Zrt.-vel kötött szerződés alapján.

Az üggyel kapcsolatos kérdéseinket is közzétesszük, amit tegnap elküldtük a DVG Zrt.-nek, de ezekre választ nem kaptunk, pedig szerettük volna megismerni az ő álláspontjukat is.

Tisztelt Szabó György Zoltán! A “Síkosságmentesítés Dunaújvárosban” közbeszerzési pályázattal kapcsolatosan szeretnénk feltenni kérdéseket, amelyre várjuk megtisztelő válaszát. Kérdések:

A DVG vezetése miért írta úgy ki a pályázatot, hogy nem kért lezárt pénzügyi évet? A pályázat kiírása előtt két héttel alapították a közben nyertes céget. A DVG vezetése tudott-e arról, hogy a nyertes cég ügyvezetője ellen az elmúlt években több rendőrségi eljárás is zajlott, illetve büntetést is kapott? A DVG vezetésének volt-e tudomása arról, hogy korábban a NAV eljárást folytatott a nyertes cég ügyvezetőjével szemben 10 millió feletti adótartozás miatt? A nyertes cég 3,5 tonna alatti járműveinek a felépítményekre vonatkozóan rendben vannak -e az engedélyei? Hol található ezeken a járműveken az út szórásához szükséges felépítmény? A nyertes cégnek a munkavégzéséhez szükséges eszközeinek, járműveinek pontos típusa és életkora? A közbeszerzési eljárás kiírása és eredménye miért nem szerepel a DVG ZRT. hivatalos honlapján? A törvényeknek ez megfelel-e így? Az elmúlt három évben mekkora kiadás volt évenként a hóeltakarítás összesen? Ki fizeti az szóró anyagokat, valamint ki intézi a gépek megtöltését? Milyen referenciái vannak a nyertes cégnek? Az ügyeletről ki fog gondoskodni pontosan? A közbeszerzési eljárás megindításáról miért nem tájékoztatták az elmúlt években a külsős vállalkozókat, hogy ilyen formában kívánják megpályáztatni a munkát? Honnan értesülhettek a térségben élő vállalkozók, illetve az eddigi “besegítő” vállalkozók a közbeszerzés tervezetéről?

Forrás: dunaonline.hu