Nemes célért báloztak

A Fekete István Általános Iskola és AMI tornatermében február 8-án, jótékonysági iskolabált rendeztek.

A nemes célért, nevezetesen, hogy játszóeszközök kerüljenek a kulcsi gyerekek szolgálatába, mindenkinek lehetősége volt hozzájárulni a „batyus bálon”, ahol tombolával, süteménnyel és a Flamingó zenekar élőzenés műsorával vártak mindenkit szeretettel a szervezők.

Az első kulcsi iskolabál megszervezésének ötlete nem mástól, mint az iskola első emberétől, Schinogl Ferenctől származik. Az ötlet támogatókra talált az iskola nevelőtestületének tagjaiban, a kulcsi iskola nebulóinak szüleiben. A szervezésben pedig a már hagyományossá nemesült kulcsi sportbálok direktorai voltak az igazgató segítségére, Posch Csilla és Hegyi Zita, aki egyben a szülői munkaközösség elnöke is.

Nem is gondolná az ember, hogy a kúszás, a mászás, a pörgés, a hintázás hiánya évekkel később milyen komoly gondokat okozhat. A témával foglalkozó szakmai portálok tanulsága szerint a tudósok már néhány éve tudják műszerekkel is figyelni, feltérképezni az agyfejlődést. Kiderült, hogy főleg a mozgás, a térbeli tájékozódás ösztönzi az agyat a tanulásra, az agyi kapcsolatok ingerek hatására fejlődnek, vagy éppen alakulnak ki. Az idegrendszeri fejlődés összefüggésben van a későbbi tanulási képességekkel: a diszlexia, a diszgráfia, diszkalkulia hátterében a mozgásfejlődésbeli kimaradások állhatnak. Sok esetben magyarázzák azzal a fenti kórképeket, hogy nem volt rendesen felépítve a mozgás, nem érték megfelelő ingerek a gyermek idegrendszerét. Ezért fontos a játszótér és a játékszerek. A kulcsiak tudják ezt, és most összefogtak. Az iskola vezetése és a szülők sokat tettek azért, hogy gyermekeik fejlődését serkentsék, és a sütemény- és szendvicsvásáron, a tombolán és a támogatói és pártolói jegyekkel játékeszközöket szerezzenek be, vagy legalábbis azok anyagi forrásainak alapját megteremtsék.