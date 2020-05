Nem rombolnak, hanem parkot építenek az üzlet környezetében

Az épületre és az egészségre is veszélyesek voltak Mezőfalva központjában, a SPAR áruház előtti területről eltávolított fák. Június végére megszépül a környezet – ígérte az üzemeltető.

Napok óta két kivágott fa története borzolja a mezőfalvi emberek hangulatát, szabályos kommentháborút nyitva az ismert facebookos közösségi fórumon.

A mezőfalvi SPAR áruház előtti növényeket sokan sajnálják, és nem értik, miért volt szükség a kivágásukra? Még képviselői nyílt levél is fogalmazódott Márok Csabához, Mezőfalva polgármesteréhez.

Mivel a terület jobbára az üzletlánchoz tartozik, ezért megkérdeztük Pál Beát, a SPAR-csoport kommunikációs munkatársát, és Schneider Istvánt, az áruház vezetőjét a fák kivágásáról és a környezet rendezéséről.

Egyetlen fával sem lesz kevesebb Mezőfalván

– Mindenki megnyugtatására elmondhatjuk, hogy egyetlen fával sem lesz kevesebb Mezőfalván, mert a kivágottak helyett másikat ültetünk. Sőt, a környezetet is sokkal szebbé, ligetesebbé alakítjuk a hamarosan kezdődő parkrendezési projektünkben – kezdte ismertetőjét Pál Bea. – Eredetileg önkormányzati a terület, illetve közös határon lévőnek is tekinthető. Öt évvel ezelőtt már a bolt előtti járdaépítéssel megkezdődött egy rendezési folyamat, ami azóta kissé alábbhagyott. Szeretnénk folytatni, és az áruházhoz méltó környezetet, parkot kialakítani. A polgármester úrral történt megbeszélés után indult a projekt, hogy kertészeti szakember útmutatása alapján, miként lehetne igaz parkká varázsolni a területet. Saját költségünkre alakítanánk ki a bokrok, fák és a füves területek mai igényekhez igazított, parkosított kinézetét.

Miért pont most lett aktuális a fakivágás és a parképítés?

– Szükségszerű volt a két fa kivágása, mivel az épületet és a már meglévő, milliós költséggel létrehozott járdát is veszélyeztette, valamint most sikerült anyagi kapacitást és vállalkozót találni a tervekhez – tette hozzá Schneider István.

– Konkrétan komoly fejlesztéseket, felújításokat végeztünk az áruházon. Nem régen kapott új festést a külső falazat. A belső udvarban kilenc parkoló kapott helyet, és a szakembereknek ebben az időben adódott lehetőségük nekifogni a munkáknak. Az áruházhoz közelebb lévő fa pedig a gyökérzetével kezdte felemelni, kifordítani a korábban szépen lerakott új járda köveit. Mind a két fa ága folyamatosan rálógott az ereszcsatornára, és állandó problémát okozott a dugulás. Ráadásul a nyírfa nagyon allergén növény, így az egészségben is gondot okozott. A terveink szerint a kivágott fák helyére ezüstfenyő kerül. Területrendezés, kavicságy, mulcsfedés egészíti ki, hogy egy európai minőségű parkkal gyarapodhasson a közösség. A munkálatokkal várhatóan egy hónapon belül elkészülnek. Kihangsúlyoznánk, ez a történet nem rólunk, értünk szól, hanem mi is szeretnénk a szebb és kulturált környezetet. A beruházás az egymillió forintot is meghaladja majd, de örömmel áldozunk rá. Még egy ok, amiért fontos volt a változtatás. A jövőben napelemes borítást kap az áruház teteje és a lelógó manzárdtető is, amelynek hatásfokát szintén korlátozta volna a rendezetlen állapot – zárta hozzászólását Schneider István boltvezető.

A beszélgetés során elhangzott még, hogy további fejlesztésekről is gondolkodik az üzletvezetés. Új berendezésekkel korszerűsítik a boltot, és számos, vásárlási komfortnövelő újdonsággal találkozhatnak majd az áruházba betérők. Ráadásul pedig megígérték, hogy partnerek lesznek az újonnan kialakított parkban, például a madárodúk kihelyezésében is.

Kérik a lakosság türelmét és jóindulatát, hiszen a mezőfalvi üzlet az egyik szíve csücske a hálózatnak, és ezért is áldoznak annyit a fejlesztésekre, szépítésekre.