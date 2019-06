Nem maradhatnak éhes szájak a szünidő alatt sem

Megyei jogú városunk önkormányzata 2019-ben a nyári tanítási szünet idejére, a szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes déli meleg főétkezést biztosít a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, valamint a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű kiskorú gyermekek részére.

Az ellátás ideje a nyári tanítási szünetben 54 nap (június 17-től, vagyis e hét hétfőtől augusztus 31-ig), óvodás, illetve bölcsődés gyermekek részére pedig az intézmények zárvatartási időszaka alatti 21 munkanapon keresztül (augusztus 1-től augusztus 31-ig) tart. Az étkezéseket a dunaújvárosi Béke étteremben (Bartók Béla tér 8.), valamint a Római körúton lévő tálalókonyhán (Római körút 26. alatt) biztosítják, amelyet ebédjegy felmutatásával, a meghatározott időpontban lehet elfogyasztani.

Az ebédjegyeket az étkeztetés megkezdése előtt a kérelmezők a megadott időpontban a városháza szociális osztályán vehetik át.

A szünidei meleg ebédre jogosult gyermek betegsége esetén az ebéd ételhordóban történő elvitelére is lehetőség van a szülő vagy más törvényes képviselő által. Akadályoztatás esetén a szülő vagy más törvényes képviselő által megbízott személy számára az étel elvitele írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges.

Az ellátásra való jogosultságot igénylés alapján bírálták el, amit a városháza szociális osztályának kellett eljuttatni május 23-ig. A mostani vakáció időszakára összesen 113 dunaújvárosi gyermek törvényes képviselője nyújtotta be igényét a nyári szünidei étkeztetésre, közülük 79 diák, 34 pedig óvodás korú.

A községekben is megoldják

A gyermekek védelméről szóló törvény előírásait nemcsak a városban, hanem a községekben is betartják, és attól függetlenül is nagyon fontosnak tartják. A közétkeztetésre is nagy hangsúlyt fektetnek a községekben. Mezőfalván például most újíttatta fel az önkormányzat a konyha épületét és eszközparkját, hogy minél komfortosabb körülmények között étkezhessenek a gyerekek és a felnőttek, jók legyenek a munkakörülmények is. Ezen a konyhán várják azoknak a hátrányos helyzetben lévő szülőknek a gyermekeit, akik idén nyáron is igényelték a szünidei étkeztetést. Az ételt a konyha étkezőjében fogyaszthatják el a csemeték, de lehetőség nyílik az elvitelre is. Az étel elvitelének illetve helyben fogyasztására 10.30 és 11.30 óra között van lehetőség.