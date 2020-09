„Nem igazán kedvelem a földhözragadt történeteket”

A 91. Ünnepi Könyvhétre jelent meg a Dunaújvárosból indult, jelenleg a fővárosban élő fiatal, tehetséges író, Böszörményi Márton első kisregénye Meixner Józsefné apoteózisa címmel a Napkút Kiadó gondozásában. A kötetet kedden este író-olvasó találkozó keretében mutatták be a Kortárs Művészeti Intézetben.

Kedden Gyöngyössy Csaba, az Utószó – irodalmi antológia házigazdája kérdezte az első kötetével debütáló Böszörményi Mártont, aki a könyvbemutatót követően nyilatkozott lapunknak.

Meixner Józsefné apoteózisa – egy ilyen könyvcím könnyen megragadja az olvasó figyelmét.

– Egy könyvesboltban dolgozom, és egy könyvrendelés során találkoztam Meixner Józsefné nevével, és az általa kért, Egyiptommal foglalkozó kötettel. Ösztönösen választottam ezt a címet, az viszont már tudatos volt, hogy a történetet e cím köré szeretném felépíteni. Először egy novellát terveztem írni, de többszöri nekifutás és átírás után úgy éreztem, abban a keretben nem működik a történet. Megszületett az első fejezet, onnan pedig szinte írta magát a regény. Keveredik itt a valóságból merített történetmesélés és az álomvilág. Nem kedvelem a nagyon földhözragadt történeteket, sem a fantasy világát. A valóságost és a fikciót szeretem vegyíteni az ösztönös alkotói folyamat során. Nem szoktam szigorúan megtervezni az írásaimat. A fő irányokat természetesen előre tisztázom, azt is, hogy egy történetben honnan hová szeretnénk eljutni.

Elsőkötetes szerző vagy, az alkotói folyamat során volt egy külső szem, amely segített?

– A könyv olvasószerkesztője Vass Nobert, az Indáncseresznye című regény szerzője. Vele többször is végigmentünk a szövegeken, és nagyon sokat köszönhetek neki. Gyorsan felismerte, melyek e kisregény erősségei, gyengeségei. Meglátásai, tanácsai fontos visszajelzést jelentettek számomra.

Népes hallgatóság előtt beszélgethettél Gyöngyössy Csabával a KMI-ben, számítottál ilyen támogató fogadtatásra?

– Őszintén szólva nem igazán számítottam semmire, hiszen nekem ez volt az első ilyen könyvbemutatóm és beszélgetésem. Számomra még sokszor az is hihetetlennek tűnik, hogy itt van előttem a kötet nyomtatásban, az pedig kifejezetten megtisztelő, hogy ilyen sok barát, ismerős eljött és kíváncsiak voltak Meixner Józsefné apoteózisára.

Mit olvashatunk majd a jövőben Böszörményi Mártontól?

– Párhuzamosan dolgozom egy novellásköteten és egy új regényen. Meglátjuk, melyik jelenhet majd meg előbb könyv formában. Az aktuális munkák mellett is van még jó pár ötletem, szeretnék ezekből minél többet megvalósítani a jövőben.