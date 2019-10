Nem fogadták el a lehetetlent, megszülték a gyermeküket

Egy élet – két csoda. Ezt a beszédes címet viseli a Mellrákinfó Egyesület fotókiállítása, amely a napokban nyílt meg Budapesten, a Mária Magdolna Toronyban. Október a mellrák megelőzéséért folytatott küzdelem hónapja, Csikós Árpád fotóművész markáns szerepet vállalt mindebben.

Születhet új élet a daganat fenyegető árnyékában is! Ezt a bátorító, erőt adó üzenetet közvetíti Csikós Árpád és Dombóvári Tamás közös kiállítása. 18 boldog édesanya és mosolygós gyerek a megrázó, megindító felvételeken bizonyítja: ma már nem kell választaniuk gyermekvállalás és gyógyulás között a mellrák-diagnózist kapó nőknek. Csak egészséges legyen! – Az anyák nagy részét ez az egyetlen gondolat köti le, amikor dobogni kezd egy aprócska szív a testükben a várva várt babavárás idején. Ám mi történik akkor, ha épp ez alatt az idő alatt az anya azzal szembesül, hogy teste daganatot is rejt – mégpedig a mellében? A két fotográfus olyan nők példáját dolgozta fel, akik dacolva a betegséggel, vagy éppen a terhesség alatt szembesülve a rákkal, mindenáron akarták a legfontosabbat: a gyermeket. Töretlen optimizmusuk ott mosolyog a képeken, és a kiállításmegnyitó közönségébe olvadva. Ugyanis saját sorsukkal szívbemarkolóan mély meggyőződéssel szeretnének példát mutatni, reményt adni azoknak a sors­társaiknak, akik még a küzdelem előtt állnak, vagy épp most harcolnak saját és közben gyermekük életéért is.

A megnyitó ceremónián a Mária Magdolna Toronyban dr. Sávolt Ákos PhD az Országos Onkológiai Intézet Daganatsebészeti Központ Emlő- és Lágyrészsebészeti Osztályának osztályvezető-helyettes főorvosa egy Muhammad Ali idézettel kezdte nyitóbeszédét: „A lehetetlen csupán egy nagy szó, amellyel a kis emberek dobálóznak, mert számukra könnyebb egy készen kapott világban élni, mint felfedezni magukban az erőt a változtatásra. A lehetetlen nem tény. Hanem vélemény. A lehetetlen nem kinyilvánítás. Hanem kihívás. A lehetetlen lehetőség. A lehetetlen múló pillanat. A lehetetlen nem létezik.” A sebész szakember felidézte, hogy 15 évvel ezelőtt, amikor az egyetemen erről tanultak, akkor az volt az egyöntetű álláspont, hogy az emlőrák utáni terhesség nagyon rossz dolog. Akinél diagnosztizálták ezt a betegséget, felejtse el, hogy gyermeke lehet valaha az életben. Az pedig, ha valaki terhesen emlőrákos lett, az maga a katasztrófa volt. Kitért arra is, hogy nyolc évvel ezelőtt, amikor egy új emlősebészeti iskolát alapítottak, akkor ezt a dogmát is igyekeztek megváltoztatni.

A falakon lógó képek és a megnyitón jelen lévő családok igazolják, hogy nem volt eredmény nélkül való. A megnyitó végére stílszerűen ő is egy fotóval készült, ami a lehetetlent mutatja meg. Telefonjának képernyőjén egy bájos csecsemő képét mutatta, akinek az édesanyját hét évvel ezelőtt operálták terhesen, és a következő évben született meg a gyermek, aki most megy iskolába. Bizonyítva, hogy a lehetetlen nem létezik.

Halom Borbála, a Mellrákinfó Egyesület elnöke könnyeivel küszködve mondott köszönetet annak a 18 édesanyának, akik vállalták, hogy megmutatják magukat gyermekeik mellett, sokan mezítelen felsőtesttel a műtéti hegeket is láttatva, hogy erőt és reményt adjanak mindenkinek, akinek az ő harcukat meg kell vívniuk. „Azt gondoltam, hogy nekem nehéz életem, nehéz sorsom volt, aztán amikor elküldtétek nekem a történeteiteket, akkor rájöttem, hogy nekem semmi bajom nem volt egész életemben. Nekem ti vagytok a hősök, hogy ezt végigcsináltátok.” – fogalmazott.

A dunaújvárosi Csikós Árpád fotóművész már hosszú évek óta támogatja, mellrákkal küzdő nőket fotózva a Mellrákinfó Egyesület és több alapítvány munkáját, természetesen önzetlenül. Szakmai pályafutása eddigi egyik legfontosabb állomásának tekinti ezt a kiállítást. Részt vesz emellett a Mellrákinfó Egyesület legújabb kampányában. Kulka János Kossuth-díjas színművésszel és Varga Dániel olimpiai bajnok vízilabdázóval közösen Citylight posztereken hangsúlyozzák a férfiak szerepét a mellrák elleni küzdelemben. „Egész életemet meghatározzák a nők. Nagyon szeretem a nőket, az átlagnál sokkal-sokkal jobban. Szinte minden barátom nő, lányaim vannak, nők vesznek körül a munkám és a magánéletem során majdnem mindig. …Tudom, hogy mennyire gonosz ez a kór, tudom, hogy milyen sok nőt érint a mellrák. Nem ájtatosan és képmutatva akarok pusztán csak egy rózsaszín díszletben állni és azt hazudni, hogy segítek küzdeni a bajban. Hanem amikor kell, ki akarok lépni ebből a háttérből és segíteni akarok azoknak a nőknek, akiket nagyon szeretek” – vallja a fotóművész.

A kiállítás október 20-ig tekinthető meg a Mária Magdolna Toronyban. A belépés ingyenes.