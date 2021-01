Nem feküdte meg a gyomrukat a brassói

A meccsarányosan legjobban álló, rendes játékidőben még veretlen Brassó ellen aratott hosszabbításos bravúros sikert a csütörtöki Erste Liga-mérkőzésen a Dunaújvárosi Acélbikák együttese. Az utolsó helyen álló DAB-nál természetesen örültek a két pontnak, de azért akadt némi hiányérzet.

A közel egy hónapos kihagyás után visszatérő erdélyi együttes hiába vezetett két találattal, a dunaújvárosiak fordítani tudtak, és a végén a Brassó küzdött az egyenlítésért. A ráadás utolsó pillanatában aztán a győztes gólt is sikerült megszereznie a Bikáknak.

Borbás Gergely másodedző azzal kezdte értékelését, ha a meccs előtt azt mondják nekik, hosszabbításban tudnak nyerni, akkor azt szó nélkül aláírják.

– Vezettünk megint a rendes játékidő vége előtt, de az ellenfél egyenlíteni tudott, így sajnáljuk, hogy nem sikerült a három pont megszerzése. Azonban abban a helyzetben, amiben vagyunk, ennek a kettőnek is örülni kell – mondta.

Az elmúlt időszakban nagyon sok meccset játszott a csapat, de erővel is sikerült bírni. Borbás megjegyezte, úgy tervezték, és ezt sikerült is tartani, hogy mindenkit bevetnek, tehát szinte végig négy sorral játszottak.

– A harmadik harmad tizedik percétől szűkítettük kicsit a keretet, meg a hosszabbításban. Nagyon sok mérkőzés vár ránk januárban, éppen ezért figyelni kell a továbbiakban is az energiaszintre.

Zsók Levente másodedző a Brassó részéről így vélekedett: – Az első negyedórában az történt a jégen, amit elterveztünk, ám a második harmadban kétgólos vezetésünk tudatában talán egy kicsit hátradőltünk, ide-oda hoki volt ekkor, jöttek a buta kiállítások és a hazai gólok is, de szerencsére még a harmad végén sikerült egyenlítenünk. Az utolsó húsz percben sokáig futottunk az eredmény után, sikerült is egyenlítenünk. Az egy ponttal nem lehetünk elégedettek, ki kell javítanunk a hibáinkat, ennél jobbnak kell lennünk.