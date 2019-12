Nehézségek vannak, de folyik a Kodály utcai tető javítása

Heves esőzés okozott anyagi károkat a Kodály Zoltán utca 4. alatti társasház jó néhány lakójának november 5-én késő este. A tetőtér tulajdonosa biztosította az érintetteket, hogy megoldást talál a kialakult helyzetre.

Még a konnektorokból is folyt a víz a november 5-i felhőszakadás után a Kodály utca 4. több lakásában. A felújítás alatt álló tetőt ugyanis a munkások megbontották, és bár az így keletkezett réseket fóliával elfedték, a nagy mennyiségű, hirtelen jött eső átszakította a védőréteget: az ötven lakásból tíz beázott, hol kisebb, hol jelentősebb anyagi károkat okozva az ott élők számára. A lakását végül senkinek sem kellett elhagynia, a továbbiakban pedig a tetőtér tulajdonosa biztosította őket arról, hogy kezelni fogja a problémát.

Közel egy hónap elteltével kerestük meg telefonon a tetőtér tulajdonosát. Juhász Gábor lapunknak elmondta,mindent elkövet annak érdekében, hogy minél hamarabb a javítások végére érjenek. Hangsúlyozta, hogy bármikor bárkinek felveszi a telefont, a károsult lakótársak megtalálják őt, a problémákat meghallgatja és ideje, valamint erőforrásai függvényében orvosolja is azokat. „Volt olyan szomszéd, akinek új ágyat vásároltam, mert a beázás miatt az övé tönkrement” – meséli.

Hozzátette, a javítási munkák folyamatosan zajlanak, ha kell, új kivitelezőt is keres, hiszen neki is ugyanolyan érdeke a mielőbbi megoldás, mint bármelyik másik lakónak. Ahogy fogalmaz, ő is ugyanúgy károsult. Leszögezte azonban, hogy kisebb-nagyobb beázások már évekkel azelőtt is voltak, mielőtt ő megvásárolta volna a tetőteret, ám eddig előtte senki sem invesztált a felújításba. Bár a munkálatok olykor nehézségekbe ütköznek, zajlanak folyamatosan. Kiemelte azt is továbbá, hogy a tető egy új, dupla szigetelést fog kapni, amelynek köszönhetően nemcsak az időről időre visszatérő beázás szűnik majd meg, hanem alacsonyabb lehet a rezsiköltség is. Sztankovics László közös képviselő azt mondta, az eset óta egyetlen lakó sem kereste meg újabb panasszal.