Negyedszázada alapította dalkörét az Aranydaru Nyugdíjas Klub

Alapításának 25. évfordulóját ünnepeli az Aranydaru Dalkör. A településen és a térségben is kedvelt kórus jubileumi műsorát a ma kezdődő, kétnapos falunapi kavalkád részeként, szombaton a Jó ebédhez szól a nóta!-műsor keretében hallhatják a község lakói és a vendégek.

Az Aranydaru Nyugdíjas Klubon belül, annak tagjaiból 1994-ben alakult a dalkör nyolc taggal. Az alakulás oka az volt, hogy a klub részt tudjon venni a nyugdíjasok székesfehérvári Ki mit tud?-vetélkedőjén, képviselje a község nyugdíjasait és színesítse a település közösségi és kulturális életét. Két évvel később már elnyerték a Ki mit tud? kategóriadíját, amelyet azóta is évenként megvédenek, elnyernek. A dalkör létszáma időközben jelentősen megemelkedett. A megyei vetélkedőn kívül énekelnek a községi rendezvényeken, valamint a kistérség községeinek programjain is fellépnek, sőt meghívást kapnak a Duna túlsó oldaláról Dunavecséről, Kunszentmiklósról, Kunpeszérről, Szabadszállásról, Soltról, mi több, a fővárosban is szerepeltek már.

A Vass Lajos népzenei versenyen 2002-ben bronz minősítést kaptak, 2004-ben a KÓTA országos népzenei minősítőn dicséretes minősítést, az országoson pedig kiváló (bronz) minősítést szereztek. A nyugdíjasklubbal közösen a dalkör idén már tizenhatodik alkalommal rendezte meg hagyományos éves nagy rendezvényét, a pünkösdi dalostalálkozót, hogy a mezőföldi népdalok bemutatását elősegítsék. E rendezvény Fejér és Bács-Kiskun megyében a népdalt kedvelők körében összeforrt Nagyvenyim és az Aranydaru Dalkör nevével.

Gyönyörű fellépőruháikat a művelődési ház és a közalapítvány támogatásával, saját forrásból szerezték be. A Csoóri Sándor pályázaton eszközökre és ruhákra 600 ezer forint támogatást nyertek el 2018-ban.

A dalkör szakmai vezetője Németh Irma, a csoport fellépéseit szervezi Csavajdáné Hassza Magdolna. Elért eredményeiket hűen tükrözik az ajándéktárgyak, oklevelek, amelyek mára már megtöltötték a könyvtár földszintjén található kiállítószekrényt. A dalkör minden falunapon bemutatkozik, most például holnap 12 óra után a liget színpadán.