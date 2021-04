Napra pontosan érkezett az első fagyos éjszaka

Tegnap olvashattak arról, hogy a fagykár miatt komoly gondban vannak a magyarországi gyümölcstermesztők. Ezúttal ifjabb Jenei Ferenc, a Dunaújváros és Vidéke Méhész Egyesület elnöke „panaszkodott”. Az ő életüket sem kímélték az április eleji fagyos éjszakák.

Az elmúlt hetekben a méhészek árgus szemekkel figyelték elsősorban az akácfák rügypattanását. Ez nem véletlen, hiszen a magyar méztermelők legnagyobb bevételi forrása az akácméz, gyakorlatilag az teszi nyereségessé a működésüket, ebből élnek meg.

Ifjabb Jenei Ferenc beszélgetésünket azzal kezdte, „déjá vu érzésem van”. Miről is van szó?

– Napra pontosan akkor jött idén az első fagyos éjszaka, mint tavaly. A gyümölcsösöket és az akácosokat ismét jelentős fagykárok érték. A mértéke még nehezen megállapítható, de egyesületünk területén hetvenszázalékosra becsülöm, az akác ugyanazon a szinten van, mint egy évvel ezelőtt. Az öreg fák tetején látható rügy, de lejjebb mindegyik bebarnult, lefagytak, leesnek. Egyetlen remény az akác másodvirágzása, de abban az időszakban nagyon kedvezőnek kellene lennie az időjárásnak. Persze a másodvirágzást nem lehet összehasonlítani az elsővel, ritkán mézelnek, és a virág minősége gyengébb.

A megszokottnál nagyobb a méh­családok állományvesztesége – tavaly alig volt nyereség

Jenei Ferencnek vándorméhészete van, tavaly úgy tudott akácmézhez jutni, hogy folyton költözött a méheivel, járta az országot.

– Az idén is országjárásra kényszerülünk, több helyen vannak virágkezdemények. Bízom benne, hogy találunk virágzó akácosokat. Most úgy érzem, akácmézből gyenge-közepes lehet majd a mennyiség. Ha ez összejön, a hazai piacot el tudjuk látni. De itt is ki kell hangsúlyoznom, jó idő kell ahhoz, hogy a méhek mézelni tudjanak. Nagyon fontos lenne ebben a vírushelyzetben, hogy ha már külföldre nem is tudunk majd szállítani, legalább a hazai piacot el tudjuk látni a termékeinkkel. Ez nagyon fontos lenne, mindig kihangsúlyozom, hogy az egyik legjobb természetes immunnövelőnk a méz – reménykedik és figyelmeztet Jenei Ferenc.

Az akác mellett jelentős mennyiségben termelnek a környék méhészei repcemézet is.

– Kifejezetten szép, gondozott repceföldeket láthattunk eddig. A keddi és a szerdai eső aranyat érhet a repce esetében is. Itt remény van arra, hogy elegendő nektárt tudjanak a méheink begyűjteni, viszont a mézeléshez szélcsendes, meleg időre van szükség. Tehát, ebben az esetben is nagyon sok múlik majd az időjáráson.

Jenei Ferenc arra is felhívta a figyelmet, hogy nemcsak a fagykár okoz fejtörést a méhészeknek, hanem az is, hogy a megszokottnál nagyobb a méh­családok állományvesztesége. – Sok méhcsalád az ősz és a tél után nem ért el megfelelő fejlettségi szintet. Ennek az az első számú oka, hogy a méhészek pénzhiány miatt nem tudtak kellőképpen foglalkozni a méhekkel. Anyagi szempontból minden idők leg­gyengébb éve volt a tavalyi. Alig maradt profit, nem volt mit a méhekre költeni. Ezért csökken az állomány. Pedig nem mindegy, hogy egy kaptárban nyolcezer, vagy tizenötezer méh telel ki. Folytatódni látszik a hazai méhészet hanyatlása, egyre többen hagynak fel a méhészkedéssel, vagy csak hobbiból csinálják tovább, és választanak más megélhetési formát. Sajnos nem tudok jó hírekkel szolgálni, csak reménykedem abban, hogy hamarosan fordul a kocka, és biztatóbb lesz a helyzetünk.

Jenei Ferenc elmondta még, hogy a mostani kellemetlen időjárási körülmények között egyáltalán nem lehet méhészkedni, nem lehet elvégezni az esős, hideg időben a méhészeti technológiai munkákat, a méheket felkészíteni a mézelésre. Két hét alatt mindössze három olyan nap volt, amikor a méhekkel kellőképpen tudott foglalkozni. Ez nagyon kevés. Nem haladnak a munkákkal, és csak tornyosulnak előttük a feladatok…