Nagyra nőttek a Sárkányok

Nagy változásokat él át az idén 10 éves Dunaújvárosi Sárkányok kosárlabdacsapata. A Boda Gábor által vezetett klub már nemcsak városunkban hanem Solton és Dunavecsén is indít foglalkozásokat, emellett együttműködési megállapodást kötött az Alba-Fehérvárral.

Az elmúlt másfél két szezon a pandémia miatt mindenkire nagy nehézségeket rótt. Nem voltak ezzel másként a sportegyesületek sem. A Dunaújvárosi Sárkányok esetében a legnagyobb problémát az okozta, hogy bizonyos korosztályok Rácalmáson edzenek, így az oda történő utaztatás a covid-protokollok miatt igencsak bajos volt.

Ezt, valamint a létszám stagnálását, illetve minimális visszaesését leszámítva a „pikkelyesek” újult erővel vágtak neki a nyári felkészülésbe, amelyet edzőtáborral alapoztak meg.

„Nyáron volt egy jó felkészülésünk, amelyet edzőtáborral alapoztunk meg. A legnagyobbak, az U18-as korcsoport augusztus eleje óta edz, a többi korosztály folyamatosan kapcsolódott be a tréningekbe. Több edzőmeccset is játszottunk különböző erősségű környékbeli gárdákkal”– fogalmazott Boda Gábor edző.

Rengeteg a sárkánytojás

Azt nem tudni, hogy a gyermekek pandémia utáni szabadságvágya, vagy az NBA népszerűségének szárnyalása okozta, de idén ősszel rengeteg új gyermek jelentkezett játékra a Sárkányoknál. ÍGy most nagyjából 120 igazolt sportolója van a csapatnak. A klubnál a megnövekedett igényeket nem is tudták a jelenlegi szakmai stábbal kielégíteni, ezért három új szakembert, valamint egy erőnléti edzőt is igazoltak.

„ Az okát ugyan nem tudom, de az egyesület szempontjából nagyon pozitív irány az, hogy a nyár folyamán, illetve ősszel 40-50 új arc jelentkezett játékra, korosztálytól függetlenül. Hozzájuk kellett igazítani a szakmai stáb összetételét is. Igazoltunk három új edzőt is, illetve egy erőnlétért felelős trénert. Így már nyolc főt foglalkoztatunk, illetve egy technikai vezetőnk is van” – értékelt a szakember.

A nagy érdeklődésnek köszönhetően, már Solton, Dunavecsén is indulhat U11-es csapat, ezzel pedig a legfiatalabbak adják a legszélesebb bázist, hiszen legalább négy csapat lesz ebben a korosztályban.

Csak a mez változik

A dunaújvárosi klubot már korábban is „gyengéd szálak” fűzték az ALBA Fehérvár együtteséhez. A paktumot azonban most megerősítették, azzal, hogy a 2021/2022-es szezon előtt a meglévő, valamint az U14-es korosztályból U16-ba újonnan fellépő dunaújvárosi gyerekek átigazolásra kerülnek az Alba-Fehérvár akkreditált kosárlabda akadémiához. Az Alba versenyezteti tovább U16 és U18-ban a dunaújvárosi csapatokat. A megállapodás másik fontos pontja, hogy a két klub több közös edzőtábort szervez Székesfehérváron.

„A megállapodással mindenki jól jár. A székesfehérváriak azért, mert így tovább bővül a merítési lehetőség, az említett korosztályokból. Számunkra pedig azért előnyös, mert társasági adóból befolyó forrásokat a többi korosztályra tudjuk fordítani. Egyszerűsítve: csak a mez változik, illetve a számlákat más fizeti. A játékosok is profitálnak belőle, hiszen nő az esély arra, hogy nagyobb klubok felfigyeljenek rájuk.”

A hamarosan rajtoló bajnokságokat tekintve Boda Gábor elmondta: U11-től egészen U18-ig minden korosztályban indítanak csapatot. A szakember kiemelte, a fiatalabbak esetében, nincs eredménykényszer, fő a mozgás és az egészségre való nevelés. A Sárkányok egy csapat kivételével az MKOSZ (Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége) által kiírt versenyrendszerben indulnak. Ez alól kivétel az U14-es lány csapat, ők ugyanis a Pest Megyei bajnokságban méretik meg magukat.