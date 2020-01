Nagyon munkás év volt a tavalyi

Előszállás nagyközség képviselő-testülete közmeghallgatást tartott. Farkas Imre polgármester tájékoztatott bennünket az elmúlt év eredményeiről és az idei év terveiről.

Túl sokat vállaltam, nemcsak önkormányzati szinten, hanem magánemberként is. Különleges időszak áll mögöttünk. Az évértékelő beszédemben is elmondtam, hogy ilyen gyorsan még nem telt el egyik évünk sem, mint a tavalyi. Futás, rohanás, pályázatok írása és a megvalósítás. Nagyon munkás év volt. Tizenegy futó pályázatunk volt az elmúlt évben. Ezekből néhány meg is valósult, a többi az idén kerül sorra.

A fél évszázados lemaradás pótlása

– Büszkék vagyunk a művelődési házunk teljes felújítására. Az épület 1963-ban épült, és azóta nem történtek rajta hasonló munkálatok. Három sikeres pályázat kellett hozzá. Az egyik az energetikai felújítás. Egy TOP-os pályázat keretén belül a fűtéskorszerűsítés, külső szigetelés és a nyílászárók cseréje valósult meg, valamint napelem került a tetőre. A Magyar Falu Programos pályázatunk segítségével a belső felújítás, benne a teljes villanyvezeték-hálózat cseréje és a festés valósult meg. Az emberek szívesen járnak a megújult közösségi házunkba, ahol már új bútorzat is várja őket.

A megvalósításhoz élő kalákával végzett munkával is be kellett szállni

Az újjászületés lépései

– Az elvégzett munkákat az is indokolta, hogy minden fűtési szezon előtt azzal küzdöttünk, hogy üzembe tudjuk helyezni a már régen elhasználódott technikát. Nem hagyhattuk fűtés nélkül az épületet.

A harmadik, a leaderes pályázatot asztalok és székek beszerzésére decemberben nyertük meg, de előre megvalósítottuk. Ugyancsak az év végén kaptuk meg az értesítést arról, hogy a könyvtárunk felújítása is befejeződik, új bútorok, székek, szőnyegek beszerzésére nyílik lehetőségünk. A megvalósítását idén augusztusig kell megoldanunk. Ehhez hasonlóan a ház légcserélő rendszerét is ebben az évben szeretnénk befejezni. Az energetikára harminchat és félmilliót, a belső felújításra tizenötöt, a leaderessel hármat nyertünk, amit az önkormányzatnak mintegy huszonöttel kellett kiegészítenie.

Kiemelkedően tartalmas a közösségi élet

– A tartalmas közösségi élet mindennél fontosabb. Az ember egy szociális lény. Nagyon fontos az informatika, de szerintem akkor igazán boldog, és él teljes életet, ha ennek egy részét a családjával és a barátaival a közösségben teszi meg. Építhetünk mi bármit, ha az üresen áll és nincs benne élet! Az egy igazi értelmetlen pazarlás lenne.

A jövő nemzedékére is gondolnak

– Külön figyelmet kell fordítanunk arra, hogy minél szélesebb rétegek használják létesítményünket, főleg a könyvtárat. Sajnos ma már nem nagyon szeretnek olvasni a gyerekek, ezért velük kiemelten kell foglalkoznunk. Fontos, hogy olyan programokat találjanak, amik nekik valók, jól érezzék magukat. Szerencsére tavaly újjászerveződött az ifjúsági klubunk, akik tevékenyen vesznek részt a rendezvényeinken.

Irigylésre méltóan rendezettek a közterületek

– Komoly eredményünk és büszkék is vagyunk rá, hogy rendezettek a közterületek, bár én még rendezettebbnek is el tudnám képzelni. Sajnos ennek a megvalósítása egyre nehezebb feladat. Amíg két-három évvel ezelőtt egy harminc–negyven fős közmunkás csapat végezte ezt a munkát, addig mára egy férfi és három-négy hölgy maradt belőlük. Nagyon szerencsés vagyok, mert nagyon sokan társadalmi munkában járulnak hozzá a falu szépítéséhez. Amikor az emberek a szabadidejüket föláldozzák az ilyen célokra, az a közösségünk erősödésének a fontos jele. Bízom benne, hogy azért teszik, mert szeretnek itt és velünk élni. Én magam is aktív résztvevője vagyok ezeknek a munkáknak, amivel személyes példával kívánok szolgálni!

Az idei feladatokról

– A már a művelődési ház és a könyvtár rekonstrukciójában elmaradt részfeladatok befejezése mellett is maradt bőven tennivalónk.

A háziorvosi ellátás

– Az eddigi háziorvosunk nyugdíjba ment és mielőbb gondoskodnunk kell az utódjáról, ami nem ígérkezik könnyű feladatnak. Ennek a problémának a megoldását megfűszerezi, hogy a Magyar Falu Programban két pályázatot nyertünk: egyet a háziorvosi rendelő, a másikat a háziorvos szolgálati lakásának felújítására, amire húsz plusz tizenöt millió forintot fordíthatunk.

Megújul a sportközpont

– A műfüves kispályánkra az önkormányzatunk nyújtott be pályázatot, amit meg is nyert. Az összes többi költségre a futballklubunk TOP-os pályázaton kapott fedezetet. Ezt az összeget a természetes füves pálya és az öltözőépület bővítésére és a felújítására fordítják. Ehhez az önerőt, hat-hét millió forintot az önkormányzat biztosítja az idei évben.

A komplett létesítménynek az idei tavaszra el kell készülnie, a játéktér füvesítésre vár. A problémát ez ügyben az okozza, hogy az előkészületet követően példátlan esőzés állította meg a munkákat. Az öltöző falai vakoltan állnak, egy tetőt kell rá rakni. Bekötni a közműveket, burkolni és elkészíteni a külső vakolást, ennyi van hátra. Igaz, hogy ez egy nagy munka, de bele kell állni és keményen végigvinni a feladatokat, mert ha csak húzzuk-vonjuk, tologatjuk a dolgot, akkor soha nem fog elkészülni. A megvalósításhoz élő kalákával végzett munkával is be kellett szállni, és ennek a lebonyolítása nem egy egyszerű feladat.

Fitneszpark

– Ennek a létrehozására egy leaderes pályázaton nyertünk fedezetet. A szabadtéri helyszínt a falu központjában található központi Szögletkert adja. Végignézve a ránk váró kihívásokon, az idén se sokat fogunk unatkozni!