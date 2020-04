Nagyjából egy nap alatt vegyesbolttá alakították át a Bal2-t

Az utóbbi évek legnépszerűbb dunaújvárosi szórakozó helyei közé tartozott a Kaptár Music Pub, a Bal2 Kocsma és a Szöglet Sörbár, valamint a hamburgeres Legendás Falatozó.

Két hete azonban a koronavírus miatt nekik is be kellett zárniuk. Tóth Zoltánnal, az egységeket üzemeltető Kádár-Gastro Kft. üzletvezetőjével beszélgettünk a kialakult helyzetről.

– A Kaptár Music Pub, a Legendás Falatozó, a Bal2 Kocsma és a Szöglet Sport Bár az utóbbi időkben nagy népszerűségnek örvendett, és úgy, tűnt rév­be érünk, amikor is bekövetkezett ez az előre nem látható és szerencsétlen helyzet, aminek következtében szinte egyik napról a másikra be kellett zárnunk a helyeket, és el kellett búcsúznunk kollégáinktól. Elkeseredésünket azonban hamar tettrekészség váltotta fel, a pánikot pedig ötletelés. Nagyjából egy nap alatt jogilag és területileg is vegyesbolttá alakítottuk a Bal2-t, majd nagyjából még egy nap kellett, amíg a Legendás Falatozót átalakítottuk házhoz szállítós „étteremmé” – kezdte beszélgetésünket Tóth Zoltán.

A legújabb „ötletelésüknek” az eredménye az italkiszállítás…

– Előbb a vegyesboltot is kiegészítettük még egy házhoz szállítós opcióval. Az italkészletünket is ide gyűjtöttük be, és úgy gondoltuk, szinte beszerzési áron, de kiárusítjuk, ez annyira bejött, hogy már árukészletett kellett rendelnünk. Sikerült kiárulnunk a közelebbi szavatossági idővel rendelkező termékeket is, ami egy sarkalatos pontja volt a helyzetünknek. Kicsit megnyugodtunk. Nem volt egyszerű menet, de úgy érezzük, a nehezén már túl vagyunk. Annak ellenére is, hogy nagyjából fogalmunk sincs, mi vár még ránk.

Van, ami még az üzletnél is fontosabb

Ha normalizálódik a helyzet, visszaállnak a régi profilra, vagy maradnak az újnál?

– Az összekuporgatott minimális kis tőke talán arra elég lesz, hogy ha egyszer újra indulhat minden, akkor nekünk is esélyünk legyen újrakezdeni. Persze minden attól függ, meddig tart ez az egész, és mennyivel lesz még nehezebb. Szóval mától az üzlet termékeinek végkiárusítása befejeződött, helyét egy aktív, profi és áldozatos munka veszi át, ami talán segíthet minket a felszínen maradni. Nagy erőkkel dolgozunk azon, hogy minden igényt kielégítsünk, és minél több kollégánknak tudjunk ismét munkát adni. Úgy tervezzük, hogy újra nyitjuk a régi üzleteinket, de ha a jövőben, amikor remélhetőleg minden visszaáll a régi kerékvágásba, lehet, hogy az új vállalkozásainkból megtarunk valamit, az ételkiszállítást biztosan.

Mindenkit el kellett bocsátani?

– Egy-két eladónk és szakácsunk maradt, de mindenkivel, akiket kijelentettünk, tartjuk a kapcsolatot. Mert azt megígértük magunknak és a kollégáinknak is, hogy senkit nem fogunk étel vagy gyógyszer, ellátás nélkül hagyni. Ez az üzletnél is fontosabb. Bár munkát sajnos nem tudunk jelenleg nekik adni, segítséget, ha kell, mindenképpen. Ehhez viszont folytatnunk kell a kijelölt utat. A fennálló kényszerhelyzet új igényeket szült országosan, de világszerte is. Kemény menet vár ránk, de nincs más lehetőség.