„Nagy durranás” lesz az év utolsó éjjele

Már a hónap első napjaitól kezdve hallhattunk és láthattunk kósza tűzijátékokat, noha hivatalosan és ­legálisan csak december 28. és 31. között vásárolható a tűzijátékok többsége.

Ezt ne hagyja ki! Virsli nélkül nincsen szilveszter! Itt megtalálja a legjobb virslis recepteket!

A police.hu információi szerint pirotechnikai terméket csak engedéllyel rendelkező forgalmazótól vásárolhatunk, aki az áruhoz magyar nyelvű használati utasítást is tud biztosítani. A pirotechnikai eszköz csomagolásán szerepelnie kell a gyártó nevének és címének, a termék nevének, pirotechnikai osztályba sorolásának, valamint baleset- és egészségvédelmi besorolásának is. A fentiek mellett kritérium az is, hogy a csomagolás bontatlan és sérülésmentes legyen.

A Cat1-F1 és a Cat2-F2 besorolású termékek egész évben megvásárolhatók és felhasználhatók. Előbbiek olyan üzletekben is árusíthatók, amelyeket nem kifejezetten pirotechnikai termékek forgalmazására hoztak létre. Zárt épületben is lehet használni azokat, hiszen ide tartozik a tortagyertya vagy a csillagszóró is. A Cat2/F2 besorolású eszközök hasonlóan alacsony zajszintet produkálnak, s minimális kockázatot jelentenek, ám amíg a Cat1-F1 termékek már 14 éves kortól vásárolhatóak, addig ezek csak 16 éves kor felett, használatuk pedig kizárólag szabadtéren engedélyezett. E két kategóriába tartozó termékből maximum nettó 1 kg lehet egy magánszemély birtokában egyszerre.

A Cat3/F3 kategória termékeit csak 18. életévét betöltött személy vásárolhatja meg szigorúan a december 28–31. közötti időszakban, csak szabad téren alkalmazhatja, az el nem használt tűzijáték-terméket pedig 5 napon belül a vásárlás helyére vissza kell vinnie.

A petárda továbbra is illegális, használata, de még birtoklása is tiltott, akár 150 000 forint pénzbírságra is számíthat, aki ezt nem veszi figyelembe.