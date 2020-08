Muzsikával ismerik el az áldozatos munkájukat

A Munkásművelődési Központ programjaiban rendre megjelenik a szociális érzékenység, a szolidaritás. Pénteken este ismét egy karitatív műsorra várták az érdeklődőket az intézmény udvarán elhelyezett szabadtéri színpad elé.

Egy jótékonysági koncertsorozatot indítottak el, amelynek első fellépői Mikus Edvard és a Duó Soulmates, a Fun Company zenekar akusztikus duó formációja volt. Az eseményen összegyűlt adományt az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonának ajánlották fel a résztvevők.

Kováts Rózsa, az MMK igazgatója elmondta, szeptember 7-én, hétfőn Szőcs Henrik zongoraművész estje – amelyen romantikus és XX. századi szerzők művei hangzanak majd el – indította volna a jótékonysági koncertsorozatot, amellyel a kórház dolgozóit támogatják majd. Azonban időközben Mikus Edvárd is megkereste, és magától értetődően rábólintott, hogy jó három héttel hamarabb útjára indítsák ezt a segítő sorozatot. A folytatásban érkezik majd Polgár Lilla és Gasparik Gábor, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza színművészeinek közös műsora Családi kör címmel szeptember közepén, majd a hónap végén egy József Attila-esttel érkezik a közismert, népszerű színész, Gubik Ágnes Az én József Attilám című előadásával. A műsorokkal közhasznú szervezeteket szeretnének segíteni, elismerni a maguk módján áldozatos munkájukat.

Az énekes-gitáros Futó Gábor és a karakteresen jellegzetes hangú énekes, Mészáros Krisztina alkotta Duo Soulmates akusztikus páros adta a koncert első felvonását, remek hangulatot teremtve. Nem csoda, hiszen a Fun Company akusztikus formációja rutinos, kiváló zenészekből áll, ahogy a zenekar is, évtizednyi luxus tengerjárón töltött szórakoztatás után tértek haza, hogy mostantól Dunaújváros is élvezhesse ezt a magas minőségű muzsikát. Mikus Edvárd és zenekara előadásában saját szerzemények és ismert dalok újragondolt verziói is megszólaltak.

A rendezvény támogatója Pintér Tamás polgármester volt, őt köszöntőjével Barta Endre humán ügyekért felelős alpolgármester képviselte, de jelen volt Kálló Gergely országgyűlési képviselő is. Az est hangulatához hozzájárult a Dekanter Borbár is, egy-egy pohár pezsgő várta a látogatókat. Az esten hetvenezer forint gyűlt össze.