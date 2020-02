Munkásőr Társaság: felült a halott harminc év után?

„A civil szervezetként, hivatalosan Hagyományőrző Munkásőr Társaságként alakult szervezet várja soraiba az egykori munkásőröket és a nyomdokaikba lépni kívánó, nem ijedős fiatalokat! A veterán munkásőröktől nem várjuk el, hogy újra egyenruhát öltsenek, de a fiatal tagjainknak (akik kérik), gyakorló egyenruhát biztosítunk. Márciusban egységgyűlést tartunk. A Munkásőr Társaságról és a jelentkezésről érdeklődni itt az oldalon lehet, privát üzenetben” – olvasható a 1956 – Ellenforradalom nevű Facebook-csoportban. Harminc év után felült a halott.

Ez a pár sor a halott feltámasztásának hivatalos bejelentésének tekinthető. A szervezet 1957-ben alakult a Kádár-rendszer furkósbotjaként, majd 1989-ben a négyigenes népszavazás után az év októberében jogutód nélkül szűnt meg. Kezdetben az MSZMP párthadseregeként funkcionált, aztán puhult a feladatkör, jöttek a különböző katasztrófavédelmi és határőri tevékenységek, de végül a nyugati kölcsönökért kilincselő vezetésnek kínossá vált ez a szervezet. Sokan tekintenek rá úgy, mint kelésre a nemzet testén, sokan pedig negédes nosztalgiával gondolnak vissza a munkásőrségre. Néhány adat azonban beszédes: a szervezet feloszlatásakor „a Néphadsereg kommandós alakulatai megszállták a munkásőrség 180 fegyverraktárát és létesítményeit. Ennek során 60 ezer géppisztolyt, 53 ezer kézi lőfegyvert, 5300 géppuskát vettek el.”

Fegyverek ma már nincsenek, de újra itt ez a szervezet. Honlapjukon a következő, finoman szólva is érdekes sorok olvashatóak. „Társaságunk tevékenységével elő kívánja segíteni a rendvédelmi hivatás társadalmi presztízsének növelését is – írják. Felmerül a kérdés, hogy ilyen múlttal milyen presztízsemelést lehet végrehajtani? Humanitárius célok megvalósítására törekvő civil szervezetnek aposztrofálják magukat, úgy, hogy szellemi örökséget vállalnak a munkásőrséggel, amely egy diktatúra jelképe volt. Arról, hogy honlapjukon egy címerbe foglalva ott a vörös csillag, ami ma már tiltott önkényuralmi jelkép Magyarországon, már nem is beszélve. Azt is csak halkan említjük meg, hogy felületeiken bőszen használják az elvtárs megszólítást, ami szintén a letűnt diktatúra egyik jelképe. Az szintén pikáns, hogy szeretnék vindikálni maguknak és elvbarátainak azt a jogot, hogy 1956-ra mint ellenforradalomra tekinthessenek.

Azt, hogy ebből az egészből mi lesz, most még nem tudni. Lehet, elhal a kezdeményezésük az íróasztal mellett valamelyik volt légópince félhomályában, de az is lehet, hogy szervezetükben „nyerünk” egy ellentétes előjelű Magyar Gárdát. Mint tudjuk, a szélsőségek napjainkban is megtalálják egymást.