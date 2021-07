Most se csak az oltási könyvet vigyük magunkkal a nyaralásra

Elérkezett a várva várt igazi nyár, a nyaralások ideje. Ilyenkor lázasan készülünk, listát írunk, hogy mit vigyünk magunkkal. Mert igyekszünk nem otthon felejteni semmit, hogy minden kéznél legyen, amikor a hétköznapok taposómalmából kiszakadva végre kipihenhetjük magunkat. Az olvasás szerelmesei most több időt tudnak szentelni kedvenc időtöltésüknek. Vannak, akik a tetemes csomagok miatt inkább a „könnyű” olvasnivalóra esküsznek. Az biztos, hogy a nagy- lexikon, vagy a tudományos könyvek nem éppen a családi nyaralás kiegészítői. Rutinos olvasók nem a borító alapján választanak, az is fontos, hogy se túl rövid, se pedig túl hosszú ne legyen, viszont kezdőknek legyen nagybetűs, és szépen illusztrált.

Dunaújváros – Mégis, mit olvassunk, vagy nyáron a könyvek is menjenek inkább vakációra? Ebben kértünk tanácsot a József Attila Könyvtár gyerekkönytárosaitól. Törökné Antal Mária és Pokonyi Orsolya minden életkorú gyermekre gondolt, amikor igazán mesébe illő vakációs könyvválogatást állítottak össze olvasóinknak, amelyekből egyet-egyet arra a bizonyos listára is felvéshetünk.

Elsőként a Most én olvasok sorozatot ajánlották a figyelmünkbe önállóan olvasó iskolás molyoknak. A hazai kortárs szerzők műveit kínálja az olvasni tanulók számára, például Wéber Anikó, Vadadi Adrienn, Szabó Borbála, vagy Berg Judit tollából.

Sikeres választás lehet utazáshoz, de a gyerekszoba polcára is testvérpárok esetében Janó és Janka története, a holland gyerekirodalom klasszikusa. Több generáció nőtt fel ezeken a meséken már, ráadásul két legyet ütünk egy csapásra, mert mindkét nem számára érdekes történetek vannak a könyvekben, amelyeknek végkifejlete minden esetben az a tanulság, hogy együtt lenni jó.

Pipp és Polli meséi olyan történetek, amelyeket kicsik és nagyok, szülők és nagyszülők ugyanúgy szeretnek, és amiken ezredik olvasás után is elmosolyodik az olvasó.

A mókás sorozat a legkisebbek számára, érthető és szórakoztató nyelvezettel, megszívlelendő mondanivalóval és bájos szereplőkkel. A rövidke történetekbe el van bújtatva egy-egy kis tanulság is. Első mesekönyvnek is tökéletes választás. Ha a gyerek Bogyó és Babóca-függő, de már mindet kívülről tudja a család, ez egy jó alternatíva lehet.

Csapody Kinga Utazik a család sorozat, Szalma Edit bájos rajzaival egy kissé szeleburdi család a három gyerekkel, szülőkkel és állataikkal nyaralni indulnak. Az úti cél mindig változik, de kalandjaikat olvasva számtalan ötletet meríthetünk, hogy miket lehet felfedezni, megmászni, megnézni és kipróbálni a környéken. Felfedezhetjük a mesékkel, majd a valóságban is Magyarország legszebb részeit.

A Mágikus állatok iskolája-sorozat nagy sláger a nagyobbacska gyerekek körében. A kis olvasókat biztosan beszippantja a történet, ami arról szól, hogy milyen érzés lenne, ha lenne egy saját, csakis az iskola egy-egy diákjához kötődő állat? Aki megérti a választott gyerkőcöt, beszélgetni tud vele, mindenhova elkíséri, és soha többé nem kellene egyedül lennie, de a külső szemlélő csak egy plüssállatot lát. A váratlan jövevények megkönnyítik a gondokkal küszködő gyerekek életét az iskolában, vidám helyzeteket teremtenek, és izgalmas kalandok várnak a gazdáikra. Már az is izgalmat jelent, hogy ki és milyen körülmények között kapja meg. Nincs az a nyolcéves fiú vagy lány, aki ellen tudna állni a tanteremben nyüzsgő, egzotikus állatoknak. Izgalmas, olvasmányos könyv kedves illusztrációkkal.

Már a nagymama is Pöttyös könyveket olvasott kislánykorában. Az utóbbi évtizedekben fiatal szerzők csatlakoztak a sorhoz: Balázs Ágnes, Turbuly Lilla regényeik mellett angol, francia, német kortárs gyerekkönyvek is helyet kaptak a válogatásban. Az elmúlt fél évszázad alatt a Pöttyös színe és mérete néha változott, de a lányregény műfajának sikere töretlen maradt. A sorozat továbbra is a kilenc-tizenkét éves korosztály számára kínál humoros, könnyed, szívmelengető olvasmányokat. A „pöttyök” kalandot, izgalmat és sok-sok megfejtésre váró titkot rejtenek.

A 2. számú nyomozóiroda az egyik legjobb skandináv krimiszerző, Jørn Lier Horst hat-tíz éves gyerekeknek írt krimisorozata színes illusztrációkkal. Azoknak a kisfiúknak remek szünidei olvasmány lehet, akik rendőrmániájukat még nem nőtték ki, ugyanis a szerző korábban nyomozóként dolgozott a rend­őrségen, a 2. számú nyomozóiroda egyes részeinek cselekményét is a valóságból vette. Nagy rejtélyek, álnok hazugságok és elhallgatott titkok szerepelnek a sorozatban, amik akár meg is történhettek.