Most a párosokon a sor!

Ma ismét Szolnokon folytatódik a Magyar Kajak-Kenu Szövetség által életre hívott felnőtt- és utánpótlás edzés-versenysorozat. A Dunaferr Sportegyesület öt versenyzője állt rajthoz a rangos seregszemlén.

Mint arról korábban már beszámoltunk, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség által életre hívott edzés-versenysorozat kiemelt célja, hogy segítsen megtalálni a legjobb egységeket, amelyek a még hiányzó olimpiai kvóták megszerzéséért jó eséllyel indulhatnak majd csatába az európai pótkvalifikációs viadalokon, amelyek közül az egyik jövő tavasszal Szegeden lesz.

A ma 10 órakor kezdődő szolnoki edzésversenyre 29 hazai egyesület közel másfél száz versenyzője nevezett, tehát ezúttal is egy kiváló mezőnyben kell majd helyt állniuk a dunaújvárosiaknak, aki komoly edzésmunkát végeztek az elmúlt hetekben is.

Huszonkilenc hazai egyesület nevezett

Molnár Gergely, a Dunaferr SE Kajak-Kenu Szakosztály vezetőedzője a Hírlapnak elmondta:

– Természetesen bizakodunk a jó szereplésben, ám nehéz előzetesen bármit mondani, hiszen a riválisok is komolyan készülnek. Kiss Balázs esetében a mai szolnoki verseny kiemelten fontos, hiszen akár arról is dönthet, hogy a következő időszakban az egyesre vagy a párosra fókuszálunk majd leginkább. Magam is kíváncsian várom, miként teljesítenek majd a szegedi Zombori Dominikkel. Szintén kérdőjel, hogy mit mutat majd az ún. svéd páros (a kenusoknál azt a párost, ahol két térdeplő sportoló egy oldalon evez, nevezik „svéd” párosnak, mert a nemzetközi mezőnyben elsőként a svéd kenusok próbálkoztak ilyen összeállítással – a szerk.) – Adolf Balázs és Fejes Dániel, aki berobbantak az élmezőnybe, és számos jó eredményt hoztak az elmúlt időszakban.

Lássuk hát a Dunaferr SE küldöttségét:

C2 férfi felnőtt 1000 méter döntő I.:

Slihoczki Ádám (Dunaújváros) – Kocsis Ádám (NKM Szegedi Vízisport SE), Hajdu Jonatán Dániel (Dunaújváros) – Fekete Ádám (Újpesti Torna Egylet), Zombori Dominik (Szeged) – Kiss Balázs (Dunaújváros), Bucsi Bence – Kovács Máté András (mindketten Dunaújváros.

K2 női ifjúsági U17-U18 500 méter:

Boldis Csenge (Dunaújváros) – Rugási Csilla (Központi Sport- és Ifjúsági SE).

Ami a magyar kajak-kenu sport további aktuális programját illeti, július 25-én Rác­kevén rendezik meg a Maraton Edzésversenyt (7 Sziget Maraton Ráckeve néven), szintén e napon három település ad otthont a Vízitúra Kupának (Ráckeve, Leányfalu, Szarvas).

Július 28-án szintén Szolnokon bonyolítják le a következő felnőtt, parakenu és utánpótlásversenyt. Augusztus 7. és 9. között pedig Fadd-Domboriban rendezik az idei vidékbajnokságot.