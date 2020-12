Most a magunk csendességét és a lelki békességet keressük

A vírushelyzet miatt sokan érezhetik magányosnak magunkat, ám ez az időszak alkalmat ad arra, hogy rátaláljunk a lelki békességünkre.

A járvány terjedésének megelőzése érdekében több korlátozó rendelkezést is bevezettek, amelyek érintik az egyházi közösségeket is. Braun Ervin, a dunaújvárosi baptista gyülekezet vezetője elmondta, komolyan veszik az óvintézkedéseket, és bár a gondviselés folyamatosan jelen van náluk, már egy hónapja gyülekezési tilalom van, így nincs is semmilyen találkozó a Petőfi utcai templomukban sem.

– Mindenkinek hiányzik a közösség, de nagyon fontos a biztonság, így leginkább internetes felületeken, illetve telefonon tartjuk egymással a kapcsolatot – mondta Braun Ervin.

Arról is beszélt nekünk, hogy sajnos nagyon sok magányos vagy éppen magára hagyott idős embert lehet látni, akikkel a rokonok alig tartják a kapcsolatot, van, ahol nincs is személyes találkozás. Ebben a járványügyi helyzetben pedig szinte minden felborult, teljesen más a mostani adventi időszak is, mint általában. Komoly hatással lehet a lelki békességre, hiszen nem tudunk mit tenni ellene.

Mint azt Braun Ervin elmondta, arra kell törekedni, hogy a lehetőségekhez mérten próbáljuk kialakítani a belső békét. Ebben segít az, ha felnyitjuk a Bibliát, és az advent, a várakozás igéjét olvassuk, mert akkor egyből átformálódik az ember.

Az advent a várakozás időszaka, a karácsony Jézus születésének napja, megemlékezünk arról a gyermekről, aki később annyi szenvedésen ment keresztül.

Bátran olvassuk a várakozás, az advent igéjét

Felmerült bennem a kérdés, hogy vajon lehet-e egyfajta jelképes párhuzamot vonni a várakozás, az elcsendesülés időszaka és a jelen járványügyi helyzet között abból a szempontból, hogy most is másként kell cselekednünk azért, hogy átvészeljük ezt a pandémiás időszakot, és hogy utána jobb legyen mindannyiunknak.

Braun Ervin Lukács evangéliumából olvasott egy idézetet: „Az idő közel! (…) Ne féljetek, amikor háborúkról és harcokról hallotok! Mert először ezeknek kell megtörténniük, de a vég nem jön el azonnal. Sokfelé lesznek nagy földrengések, és az embereknek nem lesz mit enniük. Járványok lesznek, rettenetes dolgok történnek, és hatalmas jelek lesznek majd az égen.” Megjövendölték ezen rossz dolgokat, amelyekről hallhatunk szerte a világban, ám, mint azt Braun Ervin magyarázta, ezeknek meg kell történniük, amelyek próbára teszik az embert. Viszont vigaszt kapunk Istentől, nyugalmat ad a megfáradt­nak, és mindenkit arra sarkall, hogy a maga csendességét, lelki békességét keresve lapozza a Bibliát, a mostani helyzetben is oda tud fordulni.

A Jelenések Könyvében szerepel: „s íme, eljövök hamar: boldog, aki megtartja e könyv prófétai igéit” – amely azt mondja, Isten számon tartja cselekedeteinket, így advent időszakában legyen tiszta a készülődés is.

– Abban a hitben és reményben van az ember, hogy nem lesz több ilyen adventünk soha, és ezzel nemcsak a vallásos, hanem az ateista is így van – mondta Braun Ervin, majd a beszélgetés végén János evangéliumából, Jézus Krisztus búcsúbeszédéből idézett: „Ne nyugtalankodjék szívetek! (…) eljövök hozzátok.”