Mondták: Nosza, találkozzunk délután háromkor a híd alatt!

Dunaföldvár – Ez az a jelmondat, amivel össze lehet gyűjteni a dunaföldvári önkénteseket egy kis közös, önkéntes munkára. A város egyik különleges, turistákat is csalogató helyszíne a Kálvária domb. A néhány éve megújult emlékhely és kilátó környékét gyakran a várost szerető szabadcsapatok teszik rendbe. Közülük a legállhatatosabb a Baranyai Gyöngyi által verbuvált formáció.

– Közeledik az idő, amikor az egyik jellegzetes följárót önről fogják elnevezni!

– Azt nem terveztem, de a szívembe zártam ezt a környéket. Amikor az időm engedi, szeretek oda följárni. Alaposan körülnézek, mindent észreveszek és megjegyzek a környezetből, ami a szemet irritálja. Gondolom, más is így lehet vele.

Nyilván többször is kellene, de mi „csak” tavasszal és ősszel takarítjuk a helyszínt. Eddig mindig jó időjárást kaptunk hozzá az égiektől. Az első alkalommal brutális meglepetés fogadott bennünket. Mintha az akkor még elhanyagolt területet szemétlerakóhelyként használták volna. Akkor annyi minden gyűlt össze, hogy a város embereinek kellett az összeszedett anyagokat elszállítani.

Ez a legutóbbi már az ötödik alkalom volt. Azt mondhatom, hogy az eddigi ténykedés mostanra már meghozta a gyümölcsét. Legutóbb már sokkal kevesebb szemét és gaz várt ránk a helyszínen. Metszőollót például nem is kellett használnunk! Az összegyűjtött szemetet haza tudtam vinni a saját kukámba. Ebből is látszik, hogy a rendszeres munka megteszi a hatását!

– Az információk pedig áramolnak…

– A felhívásra és egyéb információk közlésére a Facebookot használom. Legutóbb például fölvetettem, hogy más valakik akár újabb területet fogadhatnának „örökbe”! Szerencsére jelentkezett egy olyan hölgy is, aki máris kinézett magának egy útszakaszt, amit szeretne a társaival rendbe hozni és rendben tartani. Már meg is beszéltük vele, hogy milyen módszerek voltak igazán szükségesek a beindulásunkhoz. Ez, ahogy az övé is, egy magánakció, amivel senkinek sem kell elszámolnunk. Viszont amennyiben sok hulladék keletkezik, akkor az összegyűjtött mennyiség elszállításáról intézkedni kell.

– Ennyi idő alatt mi derült ki a szemetelők szokásairól?

– A szándékos károkozásnak szerencsére kevés nyomát találtuk. Inkább a szemetelés, a cigarettacsikkek, és az italos dobozok eldobálása a jellemző. Lehet, hogy ha a terület föl lenne szerelve gyakran ürített kukákkal, az is sokat segíthetne a környezet megóvásában. Akik viszont a tevékenykedésünk közben találtak bennünket, elismerő tekintettel vették észre, hogy nem munkaruhás, hanem önkéntes rendcsinálók vagyunk.

– Változott-e a csapat összetétele az ősz óta?

– Szerencsére igen. Egy-két fő maradt az előző fölállásból, de a többiek új belépők voltak. A résztvevők innivalót és a saját készítésű sütimet kapták ellátásként. Ez a munka nem egy megerőltető tevékenység, és a műszak sem hosszú. Első alkalommal majdnem háromórás volt, legutóbb pedig alig másfél. A mostani alkalommal nyolcan dolgoztunk. Szándékosan invitálok új résztvevőket. Azt szeretném, ha minél többen átélhetnék ezt a különleges örömöt, amit ennek a munkának az elvégzése okoz. Szebbé, élvezhetőbbé tesszük vele a közös környezetünket. Mindannyiunkat energiával tölt fel ez az elfoglaltság.