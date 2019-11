Mit kínál a helyi egyetem?

Elindult a 2019/2020-as felsőoktatási felvételi szezon, szombaton a Dunaújvárosi Egyetem is nyílt napra várta az intézmény és a képzései iránt érdeklődő leendő hallgatókat és szüleiket a campuson.

„Mindent megmutatunk, hogy jó döntést hozzatok!” – e mottóval is várta novemberi nyílt napján a felsőoktatásba vágyó fiatalokat és az intézmény képzései iránt érdeklődőket szombaton a Dunaújvárosi Egyetem, amelyet dr. Rajcsányi-Molnár Mónika oktatási és általános rektorhelyettes mutatott be a résztvevőknek.

Mint elmondta, a DUE olyan felsőoktatási intézmény, ahol a képzési folyamat egésze alatt segítik a hallgatókat, hogy elérjék céljaikat. A képzések végén pedig piacképes diplomát kaphat kézbe az, aki kihasználja az egyetem nyújtotta lehetőségeket. Ilyen például a már nemzetközi színtéren is bizonyított HASIT-program. A Dunaújvárosi Egyetem hallgatójaként érdemes élni a külföldi tanulás továbbá a pályázatok lehetőségével, hiszen ezek remek lehetőséget jelentenek a tapasztalatszerzésre, a nyelvtanulásra, valamint a nemzetközi kapcsolatok kiépítésére is.

A folytatásban Lászlóné Kenyeres Krisztina oktatási igazgató a DUE kínálatában is egyre népszerűbb duális képzésről szólt. Kiemelte, 2015 óta az intézmény folyamatosan törekszik arra, hogy egyre több vállalati partnert vonjon be a gyakorlat­orientált képzési struktúrába. A hallgatók számára ez már a tanulmányi időszak alatt lépéselőnyt jelenthet. Egyrészt, a munkaerőpiacon szerezhetnek tapasztalatot, másrészt jövedelemhez is juthatnak, sőt megalapozhatják a diplomaszerzés utáni karrierjüket is.

Az előadásokat követően az érdeklődők megismerkedhettek a DUE diákéletével és az intézeteknél folyó munkával is. A nyílt napot a hagyományoknak megfelelően campus-túra zárta.