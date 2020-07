Minél előbb be kell hozniuk a leállás miatti lemaradásokat

A múlt heti csapatépítő összetartás után hétfőn reggel elkezdte a felkészülést a következő szezonra a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia női kézilabda-együttese a Lorántffy iskola futópályáján.

Miután a lányok a már ekkor is tikkasztó melegben befejezték a feladatokat, és egy közös Kohász! kiáltással búcsúztak, Vágó Attila vezetőedző nyilatkozott lapunknak. Elsőként a múlt heti, bogácsi túráról számolt be.

– Igen hasznos három napon vagyunk túl, nagyon fontos volt, hogy megismerjük egymást, aktív programokkal töltöttük az időt, játszottunk, túráztunk, bográcsoztunk, kicsit strandoltunk, meg persze azért már edzettünk is. Így ma reggel már nem ismeretlenül találkoztunk egymással a futópályán, és a szakmai stáb is kicsit összerázódott – kezdte, majd elmondta, mostantól napi két edzéssel készülnek Dunaújvárosban. Délelőtt futás és erősítő gyakorlatok felváltva szerepelnek a programban, délután pedig labdás foglalkozások várnak a lányokra.

Azonban Vágó Attila hangsúlyozta, ez nem szokványos felkészülés lesz, hiszen a koronavírus miatt nagyon sokat, több hónapnyi labdás gyakorlást ki kellett hagyniuk a játékosoknak. Ezt próbálják minél hamarabb visszahozni, hiszen a lövéseket, átadásokat otthon senki nem tudta megcsinálni. A másik pedig, amire az elején nagyon figyelnek, azok az ütközések, ugyanis az idegrendszer és a test is elszokott attól, nem szeretnék, ha emiatt valaki megsérülne.

A vezetőedző közölte, a keretből egy játékos hiányzik még, az észak-macedón Sanja Dabevska szombaton érkezett Magyarországra, aki addig otthoni karanténban marad, amíg a hétfőn elvégzett vírusteszt eredményét megkapják. Addig nem engedik a társak közé.

– Nem csak őt, a teljes csapatot is letesztelik, és a váciaknál történt fertőzés miatt különösen felhívtuk a figyelmet az óvintézkedések betartására. Miután hazaértünk az összetartásról, mindenkit megkértünk, lehetőleg maradjon otthon, és véletlenül se találkozzanak olyannal, akiről feltételezhető, hogy érintkezésben volt váci sportolókkal – tette hozzá.

A következő időszak munkájáról azt mondta, a tréningek mellett nyolc edzőmérkőzés szerepel a programban, mellette augusztus 21–22-én egy négycsapatos tornát rendeznek, azt már az Érd Arénában, ezzel is segítve, hogy a csapat még jobban megszokja a hazai mérkőzéseik helyszínét, de emiatt egy-egy gyakorlást is szeretnének már korábban ott megtartani.

Majd megkértük, röviden mutassa be, milyen stílusú csapatot fogunk látni.

– Azt mondom, a védekezés az, amit nagyon sulykolok. Elővételező, labdaszerzésre irányuló védekezést szeretnék megvalósítani, s az abból való gyors játék az, amit mindig meg szoktam követelni a csapataimtól. Minimalizálni kell a cserék számát támadáshoz és védekezéshez, abszolút próbálunk olyan játékosokat nevelni, elsősorban a fiatalokra gondolok, akik az akadémiáról kerülnek ki, hogy teljes értékű, komplex kézilabdázók legyenek. Nyilván jobban meg kell ismernem hozzá a játékos­állományt, illetve az egyéni képességeket is ahhoz, hogy a lányoknak megfelelő taktikát kidolgozzam. Nem szeretném ráskatulyázni a csapatra az elképzeléseimet úgy, hogy lehet, az nem is fekszik nekik, ezért erre a következő hetek után már bővebben tudok válaszolni.

A fiatal szakember nagy megtiszteltetésnek érzi, hogy ilyen múltú csapatnál kapott lehetőséget, ahol nagy nevű edzők nagy sikereket értek el korábban. – Ez motivál engem, mintsem megijednék ettől, tudásom legjavát próbálom nyújtani, hogy sikeresek legyünk. Ugyan csak harmincöt éves vagyok, de tizennegyedik kézilabdaszezonomat kezdem, korán elkezdtem edzősködni, egy-két csatát megéltem, de tisztában vagyok vele, hogy az NB I. más kávéház. Koromból adódóan az új trendek, elméleti dolgok felé próbálok nyitni, a legmagasabb fokú szakképesítést, az európai mesteredzői diplomámat is külföldön szereztem meg az EHF szervezésében. Azt gondolom, a magányos edzőóriások ideje lejárt, akik egyedül mindenhez értenek. Annyira fejlődik a sportág, hogy különböző területek különböző szakembereit kell bevonni a munkába. Dunaújvárosban is olyan stábot alakítottunk ki, amelyben mindenki nagyon magas szinten érti a dolgát. Nyilván a szálak a kezemben futnak össze, de abszolút csapatmunkában gondolkozom – emelte ki.

Ami pedig a célkitűzéseket illeti, arról Vágó Attila ezt mondta: – Az 5–8. helyet szeretnénk megszerezni, nyilván ezen belül minél előrébb végezve, de azt tudni kell, hogy nagyon erős a magyar bajnokság, a középmezőnyben pedig rettentő sűrű, itt apróság, egy-egy gól is dönthet a pontokról, a helyezésekről.