Minden lehetőséget meg kell ragadni Iváncsán

Az elmúlt ciklus önkormányzati fejlesztései­vel kapcsolatban kijelenthető: a község fejlődése ezen időszakban új lendületet kapott.

– A település arra törekedett, hogy minden megvalósítható és a fejlődést elősegítő pályázati lehetőséget megragadjon – mondta Molnár Tibor polgármester, akitől megtudtuk: még 2016-ban településfejlesztési pályázatokat nyújtottak be helyi piac építésére, a faluház energetikai korszerűsítésére, az óvoda akadálymentesítésére, valamint két utca csapadékelvezetésére. Az első befejezett pályázat a Pajorhegy és Béke utca vízelvezetési és aszfaltozási feladatainak elvégzése volt.

A helyi piac épületének átadásával pedig nem csupán piaccal, de – mint a polgármester fogalmazott – egy, a településközponti képpel összhangban álló épülettel is gazdagodott Iváncsa. A faluház energetikai, valamint az óvoda akadálymentesítési pályázatainak megvalósítását hátráltatta az épület megsüllyedése, amelyet kormányzati segítséggel, a vis maior keret terhére tudtak helyreállítani. – Mára elmondhatjuk, hogy a faluházban és az óvodában minden nyílászárót kicseréltünk, az épület kívülről új szigetelést és színezést, festést kapott – sorolta Molnár Tibor.

A település mindezek mellett hazai forrásból pályázott a Bajcsy-Zsilinszky utcai járda felújítására is, amely kedvező elbírálásban részesült, így húsz év után Iváncsán újra járda épült. Ezzel egy időben készült el a sportpark, amit a sportolni vágyók szép számmal használnak is. A helyi sportegyesülettel együttműködve bővítették a település központi részén a parkolókat, illetve az Arany János utca is új aszfaltburkolatot kapott. A község a napokban kapta meg az értesítést arról, hogy a Magyar Falu Program keretében sikerrel pályáztak a faluház teljes belső terének megújítására.

Iváncsán jelenleg is több, már beadott pályázat eredményére várnak, közöttük a bölcsődére beadott pályázatéra, ahol lehetőséget kaptak önrész nélküli fejlesztési forrás igénylésére, hasonlóan a Temető utca teljes útburkolatának cseréjéhez. A község folytatja a járdák építését, az idén is pályáztak közel 800 méter új szakasz megépítésére. Ahogy Molnár Tibor fogalmazott: minden, a Magyar Falu Programáltal nyújtott lehetőséget szeretnének megragadni, ily módon orvosi és védőnői eszközöket beszerezni, valamint az orvosi rendelő felújítását elvégezni. – Tudom, hogy sok tennivaló, megoldandó feladat áll még előttünk, de úgy gondolom, jó úton haladunk. Iváncsa újra fejlődő pályára állt – zárta beszámolóját a polgármester.