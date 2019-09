Minden a villamos autókról szól

Megnyitja meg jelképes kapuit az EWAVE eMobility Show a Városháza téren. Az érdeklődők interaktív módon találkozhatnak az elektromobilitás kiemelt márkáinak üzenetével.

A három napon át jelenlévő rendezvényt dr. Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára, és Cserna Gábor, Dunaújváros polgármestere nyitja meg. A roadshow idei helyszínének egyebek között azért választották városunkat, mert a Modern Városok Program keretében Dunaújváros részére egy elektromobilitási mintarégió létrehozására támogatást biztosít a kormány.

Hogy mire számíthat, aki kilátogat a Városháza térre? Járművek, eszközök kiállítása, a kapcsolódó üzleti szolgáltatások bemutatása, előadások, tesztvezetés, felnőtt-, ifjúsági és gyermekprogramok, szórakoztató ismeretterjesztő programok, koncertek. Elektromos jármű márkák, töltési megoldások, töltés szolgáltatók, energiatermelők, üzleti szolgáltatások. A kiállítótér mellett parkolóból indulva lehetőség van arra is, hogy a látogatók kipróbálhassák az elektromos járműveket. Több millió ember követheti élőben az EWAVE eMobility Show-t Magyarország egyik legnépszerűbb reggeli rádiós show-jában, a Petőfi Rádió reggeli műsorában.

Délelőtt 11 órától Hogyan legyünk digitálisak címmel a népszerű vlogger, Magyarósi Csaba kezdi az előadások sorát, majd negyedórás váltásokkal követik a többiek. Olyan témák sorakoznak, mint az elektromos autóflotta az Országos Mentőszolgálatnál, a MOL emobilitás stratégiája, E-on, a félbevágott Nissan Leaf története, a töltései megoldásokról általában, a töltés közben adódó veszélyek és komplikációk, Dunaújváros, mint e-város, kormányzati célok az e-mobilitásban, modern városok Európában, elektromos járművek egy nagyvállalat használatában, elektromos gépjárművek hajtáslánc sajátosságai, fejlesztési célok, az elektromobilitás európai és magyarországi lehetőségei, konnektorról töltött autók, egy autókereskedő tapasztalatai, elektromos kukásautó a lakosság szolgálatában, milyen előnyökkel jár az elektromos autók használata. Az előadásokat többször is játékkal szakítják meg, illetve 14.45-kor a Szomszédnéni produkciós Iroda stand up műsora lesz látható. Este 19.30-kor a Lóci játszik zenekar koncertjével zárják a pénteki kínálatot.

A rendezvény különlegessége, hogy testközelből is megtekinthető lesz egy muzeális jármű, az 1888-ban Andreas Flocken által megépített első négykerekű elektromos autó.