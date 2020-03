Mi lesz veled DKKA?

Sajtótájékoztató keretében számoltak be a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia jövőjét érintő, már most publikus tényekről a Kohász és az önkormányzat illetékesei.

Ezt ne hagyja ki! Veszélyhelyzetet hirdetett a koronavírus miatt a kormány

A sajtótájékoztatót Barta Endre humán ügyekért felelős alpolgármester, Mátyás Gábor, a DKKA ügyvezetője, Gurics Attila menedzser és Vágó Attila tartotta. Utóbbit úgy mutatták be, mint a Kohász nyártól munkába álló új edzőjét. Elhangzott, hogy személyére György László, a jelenlegi vezetőedző tett javaslatot. A 34 éves Vágó Attila A-licenccel rendelkező fiatal edző, tanult Mocsai Lajostól is, a Kohász vezetősége bízik lendületében és fiatalos szemléletmódjában is.

Nincs még játékoskeret, de már dolgoznak rajta

Tájékoztatták a sajtó munkatársait arról is, hogy négy játékosnak – Kazai Anita, Szalai Babett, Braun Csenge, Mihályi Petra – van érvényben lévő, a következő szezonra is szóló szerződése a csapatnál. Lesznek távozók és érkezők is, de róluk egy későbbi alkalommal számol majd be a csapat vezetése. Gurics Attila kötődése a sporthoz régi keletű, a dunaújvárosi sporthoz családi szállal kötődik erősen. Mint mondta, büszke arra, hogy a városi, nagy múltú női kézilabdacsapat mellett dolgozhat, segítheti annak jövőbeli boldogulását. Elhangzott, hogy egy szponzori keretmegállapodást kötött a DKKA egy eddig meg nem nevezett szponzori céggel. Ennek kilétéről hivatalos tájékoztatást nem kaptunk, kérdésünkre sem voltak hajlandóak elárulni, kivel. Ugyanakkor arra a kérdésünkre, hogy ebben milyen szerepe van a sajtótájékoztatón jelen lévő Klivinyi Zoltán üzletembernek, Barta Endre csak annyit válaszolt: „ha szerepe lenne, akkor közöttük ülne”. Persze okkal kérdezheti a kedves olvasó, hogy milyen célból volt ő jelen, talán hamarosan erre is választ kapunk.

Arra a szintén újságírói felvetésre, hogy a DKKA 2012–2018 közötti tevékenységének átvilágításáról – az előző önkormányzat által megrendelt – szakértői vizsgálat eredménye nyilvános-e, az a válasz érkezett, hogy még ha a politikát nem is akarják az ügybe belekeverni, de változás történt a városvezetésben és egy új átvilágítást végeznek, amelyet majd nyilvánosságra hoznak. A kérdésben nem volt semmilyen politikai felvetés, mégis ilyen választ kaptunk. Azt azonban hozzátehetjük, hogy az új városvezetés részéről – az eltelt négy hónapban többször is – szóba hozott 335 millió forint tagi kölcsönt az elmúlt öt évben nyújtotta a tulajdonos önkormányzat a ­DKKA-nak, amelynek döntő része a tao lehívásához szükséges tulajdonosi önrésszel megegyező összeg, amelynek meglétét egyébként törvény szabályozza. Újabb újságírói kérdésre, miszerint az ide érkező játékosok biztonságban érezhetik-e a jövőjüket, ha a szponzorral csak egy keretszerződést kötött a csapat, azt válaszolták, hogy igen. Egy vagy egy plusz egy éves szerződést kötnek a játékosokkal. A vezetés célja, hogy biztosítsa a csapat további élvonalbeli szereplését, az akadémia és az utánpótlás jövőjét és az ott nevelkedő fiatal játékosok szereplését az első csapatban. Ennek feltételei azonban azzal nehezültek, hogy a DKKA az előző évekkel ellentétben nem lett kiemelt akadémia, ezért kevesebbb állami támogatás érkezik az utánpótlás-nevelés finanszírozására. Az új sportcsarnok kérdése is szóba került, ebben a minisztérium (Emmi) dönt majd belátható időn belül. Három opció van, az egyik, hogy az állam ez eddig megítélt összeget kiegészíti, és akkor lesz forrás a csarnok és a mellette lévő kollégiumnak szánt épület megépítésére, a másik, hogy csak felújítás lesz, nem új építkezés, a harmadik pedig, hogy csak egy az eredetileg kisebb, 5000 négyzetméteres csarnokot építenek, kollégiumi épületet nem.

Arra a kérdésre, hogy Radulovics Bojanáról mit tudnak, szánnak-e szerepet neki, Barta Endre alpolgármester azt válaszolta, Radulovics egy nagyszerű játékos volt.

A sajtótájékoztató végén Mátyás Gábor és Vágó Attila a helyszínen írta alá az edzői kinevezésről szóló szerződést.