Mi a teendő szülőként akkor, ha gyermekünk elkapta a fertőzést?

Sokan érzik ma úgy, hogy felelőtlenség közösségbe engedni a gyermeket, mások pedig épp ellenkezőleg, hogy túl sok a korlátozó szabály az óvodákban, iskolákban, miközben koronavírussal fertőzött, komolyan beteg gyermekről szinte alig hallunk a híradásokban.

Ennek is megvan az oka. Azért van ez így, mert gyermekkorban a koronavírus-fertőzés ritkán okoz tünetet, sőt, lehet tünetmentes is a fertőzés. Súlyos gond viszont, hogy gyermekek ebben az esetben is tovább adhatják a vírust a felnőtteknek, idős, vagy krónikus betegséggel élő nagyszüleiknek, tanáraiknak, óvónőiknek, akik számára ez akár végzetes is lehet.

Koronavírus-fertőzés gyermekkorban

A betegség tünetei gyermekeknél lényegében hasonlóak, mint felnőttkorban, de szerte ágazóbbak és jellegtelenebbek. Az orvosok számára kötelező járványügyi eljárásrend szerint koronavírus-fertőzésre gyanúsnak kell tartanunk mindenkit, beleértve a gyermekeket is, akinél az alábbi tüneteknek akár csak egyike is fennáll: láz, köhögés, nehézlégzés, szaglásvesztés, és az ízérzés zavara vagy hiánya.

Nagyon fontos tudnunk, hogy a betegség teszt nélkül valójában megkülönböztethetetlen más, az őszi-téli náthás-hurutos időszakban a gyermekek között gyakori, banális vírusos betegségtől, egyszerű megfázástól.

Első és legfontosabb, hogy ha olyan tünetek jelentkeznek, amiket koronavírus is okozhat, vegyük fel telefonon a kapcsolatot a gyermek orvosával, s ebben az esetben készüljünk fel minden információval arra, hogy a beszélgetés során megbízhatóan információval tudjunk szolgálni az orvosnak – mióta beteg a gyerek, mik a tünetek, milyen az általános állapota, mennyi a láza, milyen az aktivitása, étvágya, van-e koronavírussal fertőzött beteg a környezetében, stb…

Ingyenes teszt jár a gyermeknek, ha indokolt

Gyermekünk háziorvosa intézkedhet a térítésmentes COVID-19 teszt elvégzéséről, amennyiben azt szükségesnek tartja. A mintavétel a mentőszolgálat hatáskörébe tartozik, a törvény szerint a háziorvosi rendelőben nincs lehetőség tesztelésre, így az a beteg lakásán történik, a mentőszolgálat kapacitásától függően általában 48 órán belül.

Igazolás, táppénz, beutaló: hogyan kell eljárni?

Orvosi igazolást kizárólag betegség esetén adhat a háziorvos, ha a mulasztás első napján erről a szülő értesíti őt, és csak azokra a napokra, amikor a gyermek valamilyen fertőző betegség miatt mulasztott, így ekkor kell receptet, táppénzt, igazolást vagy beutalót is kérnünk. Fontos tudni, hogy aki hatósági karanténban van, az annak elrendeléséről szóló határozattal egyben igazolja a hiányzását is, így ebben az esetben külön orvosi igazolásra nincs szükség.