Mert minden egyes vásárlás számít!

„Kérlek, ne hozd ide a szemetedet, ide mi szeretnénk pakolni” – olvasható egy dunaújvárosi szelektív gyűjtő egyik egységén. A szelektívre felragasztott kérés jogosnak tűnik, hiszen a szelektív gyűjtősziget körül bőven akad hulladék: karton, üveg és egyéb, gyakorta építési törmelék is. Az idei karácsony számos külső körülmény miatt más lesz, ám ez a fogyasztás egyik csúcs időszaka. Egyre többen gondolkodnak el azon, hogy talán kisebb hulladéktermeléssel is meg lehetne oldani az aktuális karácsonyi bevásárlást.

A következőkben néhányan tippeket ajánlunk, amelyeknek betartásával bárki csökkentheti a napi hulladéktermelését. A hulladekmentes.hu oldal tematikusan foglalja össze, mit is tehet egy egyszeri vásárló: „A leginkább hulladékszegény megoldás természetesen az, ha egyáltalán nem viszel haza új termékeket, azonban, ha mégis beszereznél pár újdonságot, gondold végig, hogy valóban szükséged van-e rá. Mielőtt megrohamozod a boltokat vagy az ünnepi vásárokat, alaposan nézd át az évek alatt felhalmozott díszeidet. Vegyél elő mindent a szekrény mélyéről, és szelektáld ki azokat: a törött vagy selejtes darabokat sajnos ki kell dobnod, a kevésbé szeretett darabjaidat pedig el is ajándékozhatod a családtagjaidnak, barátaidnak. A megmaradt díszeket helyezd el egy papírdobozban, és vezesd fel azokat egy listára, majd tedd be a dobozba.”

A tanácsadás mellett érdemes kiemelni, miért is fontos, hogy a karácsonyi ünnepek után a lehető legkevesebb hulladék – jobb esetben – a szeméttárolókba kerüljön. Egy 2019-ben publikált felmérés szerint az Európai Unióban folyamatosa nő a kidobott szemét mennyisége. 2018-ban mintegy 500 kilogramm, tavalyelőtt 487 kilogramm háztartási hulladék keletkezett személyenként. Magyarországon ez a mérték az EU-átlag alatti, 385 kilogramm volt. Az alon.hu által közölt gyűjtés szerint a legtöbb hulladékot termelő országok közül is kiemelkedik Dánia, ahol tavaly előtt 781 kilogrammot dobtak ki személyenként. Cipruson 637, Németországban 633, Luxemburgban 607, Máltán pedig 604 kilogrammot. Ezzel szemben jóval az átlag alatt teljesítettek Romániában (272), Lengyelországban (315), Csehországban (344) Szlovákiában (378) és Magyarországon (385). A jelentésből kiderül, hogy az unióban a hulladék harminc százalékát hasznosították újra 2017-ben, tizenhét százalékát komposztálták, huszonnyolc százalékát elégették és huszonnégy százalékát helyezték hulladéklerakóba.

A hazai termékcsomagolást otthon is megoldhatjuk, költséghatékonyan

Tíz éve az unióban még a háztartási hulladéknak csak huszonnégy százalékát hasznosították újra, tizenhárom százalékát komposztálták, huszonegy százalékát égették el és negyvenhárom százalék került hulladéklerakóba – közölte az uniós statisztikai hivatal. A jelentés szerint Magyarországon 2017-ben mintegy 3,768 millió tonna háztartási hulladék keletkezett. Ebből mintegy 1,826 millió tonnát helyeztek hulladéklerakóba, nagyjából 309 ezer tonnát komposztáltak, hozzávetőlegesen 7 ezer tonnát égettek el, 608 ezer tonnát használtak fel energiatermelésre, és 1,010 millió tonnát hasznosítottak egyéb formában. A számok megdöbbentőek, ám mindannyian tehetünk arról, akár napi vásárlásaink, rendeléseink során, hogy ezen arányok változzanak. Az MTI 2019. július 3-án megjelent cikkében volt olvasható, hogy évente 2,1 milliárd tonna kommunális hulladékot termel a világ, ezzel a mennyiséggel 822 ezer olimpiai méretű uszodát lehetne megtölteni – derül ki a Verisk Maplec roft globális kutatócég által készített tanulmányból, amely 194 ország hulladéktermelését és -újrahasznosítását vizsgálta.

A 2,1 milliárd tonna hulladéknak csak mintegy 16 százalékát, 323 millió tonnát hasznosítanak újra évente, és 46 százalékától, 950 millió tonnától nem fenntartható módon szabadulnak meg – olvasható a cég honlapján ismertetett tanulmányban. A legnagyobb hulladéktermelő az Egyesült Államok, ahol évente fejenként 773 kilogramm kommunális hulladék keletkezik, ami a globális mennyiség 12 százalékát, 239 millió tonnát tesz ki, miközben az ország a világ népességének csupán 4 százalékát adja.

Ezzel szemben Kína és India, amely a globális népesség 36 százalékát adja, a világ kommunális hulladékának 27 százalékát állítja elő. Egy amerikai háromszor anynyi hulladékot termel, mint egy kínai, és hétszer többet, mint egy etiópiai.

A kelet-afrikai országban a legalacsonyabb a hulladéktermelés. A magasan fejlett európai és észak-amerikai országok, az Egyesült Államok, Hollandia, Kanada, Ausztria, Svájc, Németország, Franciaország és Ausztrália lakói termelik a legtöbb hulladékot. Az Egyesült Államokban azonban csak a kommunális hulladék 35 százalékát hasznosítják újra, szemben a németországi 68 százalékkal. A szakértők szerint szinte bárki tehet azért, hogy kevesebb hulladékot termeljünk. Az alapvető megoldás, hogy meg kell változtatni, részben módosítani kell fogyasztási szokásainkat.

A fogyasztás során keletkezett hulladékot pedig lehetőleg már szelektálva, azaz válogatva kell a gyűjtőkbe eljuttatni. Ha észszerűen kívánjuk elkölteni a karácsonyra szánt ajándékforintjainkat, akkor az alábbiakat kell megfogadni: Hosszan tartó termékekkel lepjük meg szeretteinket. A becsomagolás során lehetőleg a korábbról megmaradt csomagolóanyagot használjuk, meglepetésként az otthon megtalálható termékekből készíthetünk ajándékcsomagot. Az egyik legfontosabb kitétel azonban a tudatos bevásárlás – minderről korábban már olvashattak lapunkban –, azaz, ragaszkodjunk az előre felírt termékekhez, tartsuk be a magunk, illetve a család által megszabott költségkeretet. Valójában is csak arra költsünk, amire a családnak szüksége van. A napi bevásárlási rutinunkat is érdemes átgondolni, rendszerezni. Egy folyamatosan vezetett háztartási füzet is sokat segíthet, mint nagyszüleink idejében. A lényeg, hogy minden egyes rendelésünk, költésünk mellett mérlegeljünk: léphetünk- e más irányba is.