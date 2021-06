Megvédjük a keresztény értékeket, hitéleti épületeket

Fejér megyében 1,731 milliárd forintból újul meg részben vagy egészben száz templom és egy kápolna – jelentette be Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára május 21-én a soponyai református templom kertjében tartott sajtótájékoztatón – adta hírül az MTI.

Adony – „Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások támogatása” címmel hirdetett pályázatot a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2020 végén. Az elnyerhető, vissza nem térítendő támogatás száz százalék intenzitású, tehát saját forrás biztosítása nem szükséges. Az elnyert támogatás az egyházi hitéleti ingatlanok felújítására, bővítésére ad lehetőséget, azaz templomok és kápolnák újulhatnak meg a támogatásból. Fejér megyében 62 katolikus, 32 református, 4 evangélikus, 2 baptista templom, valamint az ökumenikus Don-kanyar Emlékkápolna összesen 1,731 milliárd forintból újul meg 2022 májusáig.

Soponyán Tessely Zoltán és Varga Gábor országgyűlési képviselők mellett dr. Molnár Krisztián, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség választókerületi elnöke is jelen volt a nagy horderejű bejelentésen.

A térségben hat településen újul majd meg keresztény örökségünk

Molnár Krisztián a hivatalos közösségi oldalán is megosztotta a nem mindennapi bejelentés hírét.

„Megvédjük keresztény értékeinket, és kellő választ adunk a vallásgyalázásra” – írta a pályázat jelentőségével kapcsolatban.

A térségünkben összesen hat településen valósulhat meg a keresztény örökségünk megújulása a pályázat segítségével. Így Adonyban a római katolikus plébánia külső felújítása tizenötmillió forintból, az ercsi cukorgyári Szent Erzsébet-kápolna külső megújítása szintén tizenötmillió forintból, és a perkátai római katolikus templom külső tatarozása, állagmegóvása is tizenötmillió forintból fog megvalósulni. Tizenötmillió forintos forrás érkezik a pusztaszabolcsi Szent Imre-templom toronysisakjainak és tornyainak, a rác­almási római katolikus templom külső felújításának, az iváncsai református templom renoválásának, valamint a pusztaszabolcsi református templom állagmegóvásának és felújításának költségeire is.

Felkerestük Győri Balázs Istvánt, az adonyi plébániaközpont plébániai kormányzóját, hogy megkérdezzük a felújításokról.

– Nagyon örülök neki, mert rendkívüli segítség a pályázati forrás. Hiszen olyan problémák lesznek orvosolva, amelyek a plébánia saját forrásából nem kivitelezhetőek. Az adonyi templomban például a tetőszerkezet állapota a szentély felett a legaggasztóbb.

Győri Balázs István arról is tájékoztatta lapunk olvasóit, hogy a pályázati finanszírozásból megszépülőek mellett a kulcsi templom is megújul majd két ütemben, a plébánia költségvetésének terhére. Elsőként a templomkert frissül majd fel. A közeli célok között új fű- és növénybeültetés is szerepel, amiket egy szakemberre bíztak. A külső homlokzat és a belső tér festése is a közeljövőben tervezett feladat, amíg a kívülről megközelíthető mosdó és a tisztítószerek tárolására alkalmas fészer kialakítását majd a második ütemben tervezik megvalósítani a kulcsi hívők örömére.